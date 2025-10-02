Víctor Hugo 'N' de Grupo Peak enfrentará la justicia en NL

Uno de los presuntos responsables del fraude millonario cometido contra inversionistas del Grupo Peak fue detenido en Madrid, España, por la Interpol.

Se trata de Víctor Hugo “N”, de 31 años de edad, quien fue aprendido por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tras una ficha roja emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Ahora, solo queda pendiente la detención de su socio Arturo “N”, quien, según el abogado de por lo menos 70 afectados, Clemente Jiménez, está en la misma condición legal que el ahora detenido.

La detención ocurre luego de que el pasado 31 de julio, El Horizonte dio a conocer que el amparo que protegía a ambos inculpados se había sobreseído, por lo que los afectados exigían dar con su paradero.

El hecho fue dado a conocer este miércoles por el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, al término de la reunión de seguridad.

“El día de ayer se detuvo a un directivo de la empresa Peak que tiene unos fraudes aquí en la ciudad de alrededor de $145 millones de pesos, $150 (millones de pesos), con motivo de una alerta roja que se había enviado a Interpol; nos avisaron las autoridades españolas que fue detenido el día de ayer”, declaró el fiscal.

Flores dijo que hasta el momento, la cifra asciende a los casi $150 millones de pesos en monto del daño y que hay entre ocho y 14 carpetas de investigación.

Sin embargo, fuentes indicaron que los afectados podrían llegar a los 150 y el monto defraudado a $800 millones de pesos.

Este miércoles, Flores Saldívar indicó que tenían datos de la ubicación de Víctor Hugo “N”, pero no hizo referencia al otro joven implicado.

Abundó en que desde un principio a los afectados les debió parecer sospechoso el monto que ofrecían los creadores de la empresa Peak Investment Found Management.

“Son fraudes a inversionistas; ellos proponían rendimientos alrededor del 23, 24%, que ya de por sí debieron poner en alerta a la ciudadanía, porque ese tipo de intereses no son viables y suelen ser preludio de un fraude".

“Afortunadamente, cuando se obtuvo la orden de aprehensión, había una de las personas que había huido a España”, agregó.

El fraude del Grupo Peak fue dado a conocer por El Horizonte el 19 de abril del 2024, cuando a por lo menos 150 inversionistas nacionales e internacionales les informaron que presentaran sus contratos porque el fondo no tenía la suficiente liquidez para pagar capital e intereses.

En ese entonces, el monto de lo defraudado se estimó en los $800 millones de pesos.

El pasado 31 de julio, también se informó que los señalados ya no tenían la protección de la justicia porque el amparo se les sobreseyó, por lo cual eran susceptibles a ser detenidos por las autoridades policíacas.

Ahora, dijo este miércoles el fiscal de Nuevo León, se espera que inicien los trámites de extradición para que Víctor Hugo “N” enfrente la justicia en Nuevo León.

Pedían a dueños de Grupo Peak reinvertir para no pagar rendimientos ni capital

Usando como anzuelo el que les daban rendimiento de hasta 24%, lo cual no es común en el mercado financiero, los operadores de Grupo Peak, Víctor Hugo “N” y Arturo “N”, convencían a sus clientes a reinvertir su dinero a fin de no pagarles intereses ni vencimientos de capital, lo cual, finalmente, derivó en un desfalco millonario.

En realidad, según fuentes cercanas a la investigación, la empresa oficialmente llamada Peak Growth Capital era una “fachada empresarial”, pues utilizó diversas maniobras para embaucar a inversionistas y luego no devolverles su dinero.

Una de las maniobras era precisamente pedirles a los clientes que reinvirtieran su dinero para así darles más beneficios económicos, pero, según las fuentes, dicho dinero no se invertía más adelante por los inculpados, por lo que no había capital para cubrir los compromisos.

“Reinversión en lugar de pagos: en lugar de entregar los rendimientos prometidos, convencían a las víctimas para que reinvirtieran sus ganancias, creando así un círculo vicioso".

“Esto evitaba que tuvieran que pagar en efectivo los supuestos beneficios, lo que sugiere que el dinero no se estaba invirtiendo realmente”, indicó la fuente.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tiene abiertas 14 carpetas de investigación contra los presuntos responsables, a quienes se les reclaman $150 millones de pesos, aunque se estima que el monto total del fondo en riesgo es de $800 millones de pesos.

“Creación de una fachada empresarial: los investigados se presentaban como representantes de una persona moral (empresa legalmente constituida) llamada Peak Growth Capital.

“Alegaban estar especializados en inversiones financieras, lo que les daba una apariencia de profesionalismo y credibilidad”, señaló la fuente.

Este miércoles por la mañana, el Fiscal del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, afirmó al dar a conocer la detención en Madrid de Arturo “N” que el Grupo Peak ofrecía rendimientos que son “bandera roja” en el mercado.

Esto fue confirmado por la fuente consultada por El Horizonte.

“Promesas de rendimientos elevados: Ofrecían rendimientos anuales de hasta el 23.4%, una cifra muy superior al promedio del mercado financiero tradicional.

“Este tipo de promesas suelen ser banderas rojas, ya que los rendimientos altos con bajo riesgo no suelen ser sostenibles.

“Captación de fondos: Una vez ganada la confianza de las víctimas, conseguían que estas invirtieran dinero en la supuesta empresa”, señaló la fuente.

