Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_86_fa54dbecb9
Nuevo León

Víctor Pérez propone castigos por uso indebido de IA generativa

El diputado Víctor Pérez busca sancionar deepfakes, suplantación y abusos de IA, diferenciando creatividad humana de producción autónoma en México

  • 05
  • Octubre
    2025

En respuesta al creciente uso de la inteligencia artificial (IA) generativa para crear contenidos falsos y suplantar identidades, el diputado federal panista Víctor Pérez Díaz presentó una propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones y establecer reglas claras para proteger a los ciudadanos.

La iniciativa, enviada a las comisiones de Justicia y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, plantea modificar el Código Penal Federal para incluir un nuevo apartado sobre el “uso indebido de las herramientas tecnológicas con base en inteligencia artificial generativa”.

El también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes detalló que se busca tipificar como delitos prácticas como la manipulación engañosa de imágenes, audios o videos sin consentimiento (los llamados “deepfakes”), la utilización no autorizada de datos biométricos, la difusión de información reservada a través de IA y el registro indebido de obras generadas de forma automática como si fueran originales.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 2.45.34 PM.jpeg

En paralelo, se proponen ajustes a la Ley Federal del Derecho de Autor para reconocer legalmente obras asistidas por IA, pero excluir de protección aquellas producidas de forma totalmente autónoma o que vulneren derechos de autor, oculten sus fuentes o carezcan de intervención humana relevante.

Pérez Díaz enfatizó que esta reforma busca blindar los derechos de identidad y propiedad intelectual, diferenciando la creatividad humana de la producción autónoma de las máquinas. Además, pretende sentar las bases de un marco pionero en México, alineado con las tendencias internacionales para fomentar la innovación responsable, evitando fraudes, manipulación mediática y violaciones a la privacidad.

“México necesita actualizar su normativa ante la ausencia de estándares internacionales y precedentes judiciales contradictorios. La IA debe complementar, no sustituir, la creatividad humana, bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad”, subrayó el legislador.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_ministro_aristides_guerrero_f87308d106
Ministro abre debate sobre uso ético de IA en la justicia
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T154137_449_713c21ed57
Descalifican a 'Tashiro' Fierro tras perder el control en pelea
AP_25273667791171_ee151a82bf
Amazon presenta nueva generación de dispositivos con IA
publicidad

Últimas Noticias

extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
Whats_App_Image_2025_10_06_at_2_08_35_AM_5f7fa0f287
Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé
finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×