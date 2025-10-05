Víctor Pérez propone castigos por uso indebido de IA generativa

En respuesta al creciente uso de la inteligencia artificial (IA) generativa para crear contenidos falsos y suplantar identidades, el diputado federal panista Víctor Pérez Díaz presentó una propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones y establecer reglas claras para proteger a los ciudadanos.

La iniciativa, enviada a las comisiones de Justicia y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, plantea modificar el Código Penal Federal para incluir un nuevo apartado sobre el “uso indebido de las herramientas tecnológicas con base en inteligencia artificial generativa”.

El también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes detalló que se busca tipificar como delitos prácticas como la manipulación engañosa de imágenes, audios o videos sin consentimiento (los llamados “deepfakes”), la utilización no autorizada de datos biométricos, la difusión de información reservada a través de IA y el registro indebido de obras generadas de forma automática como si fueran originales.

En paralelo, se proponen ajustes a la Ley Federal del Derecho de Autor para reconocer legalmente obras asistidas por IA, pero excluir de protección aquellas producidas de forma totalmente autónoma o que vulneren derechos de autor, oculten sus fuentes o carezcan de intervención humana relevante.

Pérez Díaz enfatizó que esta reforma busca blindar los derechos de identidad y propiedad intelectual, diferenciando la creatividad humana de la producción autónoma de las máquinas. Además, pretende sentar las bases de un marco pionero en México, alineado con las tendencias internacionales para fomentar la innovación responsable, evitando fraudes, manipulación mediática y violaciones a la privacidad.

“México necesita actualizar su normativa ante la ausencia de estándares internacionales y precedentes judiciales contradictorios. La IA debe complementar, no sustituir, la creatividad humana, bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad”, subrayó el legislador.

