Nuevo León

Vinculan a mujer por homicidio del secretario de Linares

Susana 'N', de 45 años, enfrentará prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del secretario de Ayuntamiento Juan Pulido Díaz

  • 29
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León logró la vinculación a proceso de una mujer identificada como Susana "N", de 45 años, por su presunta participación en el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Linares, Juan Pulido Díaz, el pasado 7 de junio.

En una audiencia reciente, el juez de control valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, encontrando elementos suficientes para acreditar la existencia de los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa, así como la posible participación de la imputada en los hechos.

Los delitos imputados son homicidio calificado y agrupación delictuosa.

Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva para Susana "N", la cual deberá cumplir en un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal.

También se dio a conocer que se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta representa la segunda vinculación a proceso que enfrenta Susana "N" por hechos criminales.

Susana "N" fue detenida el pasado 20 de septiembre por su presunta responsabilidad en el ataque con arma de fuego perpetrado el 7 de junio de 2025 contra Juan Pulido, quien se desempeñaba como secretario de Ayuntamiento en el municipio de Linares.

La Fiscalía continuará con las diligencias pertinentes dentro del plazo establecido para recabar más pruebas y fortalecer la carpeta de investigación en contra de la imputada.


