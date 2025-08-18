Cerrar X
Nuevo León

Vinculan a proceso a coach de natación acusado de abuso sexual

Daniel "N" de 47 años de edad acusado de cometer presunto abuso sexual en contra de una menor de 7 años también es investigado por corrupción de menores 

  • 18
  • Agosto
    2025

El instructor de natación identificado como Daniel "N", de 47 años de edad, acusado de cometer presunto abuso sexual en contra de una menor de 7 años, fue vinculado a proceso por un juez de control.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto en calles de la colonia Villa Mitras en Monterrey, cuando, al terminar su clase de natación, fue invitada por el investigado a convivir con él y dos de sus sobrinos menores de edad con el permiso de la madre de la víctima.

Aunque el juez resolvió la situación jurídica del imputado dictando en su contra Auto de Vinculación a Proceso solo por el delito de abuso sexual, también se le investiga por corrupción de menores. 

Al acusado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se encuentra internado en un Centro de Reinserción Estatal; se fijó plazo de un mes para cierre de investigación.

 


