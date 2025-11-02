Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T161726_789_57adc78490
Nuevo León

Visitan familias a sus seres queridos por el día de muertos

Entre flores, oraciones y recuerdos, decenas de familias acudieron al panteón El Roble para honrar a sus seres queridos en un ambiente de nostalgia y tradición.

  • 02
  • Noviembre
    2025

Cientos de familias acudieron este 2 de noviembre al panteón El Roble ubicado sobre la avenida Ruíz Cortines para recordar y honrar a sus seres queridos con motivo del Día de Muertos.

El camposanto registró una importante afluencia de visitantes que, entre rezos y arreglos florales, limpiaron tumbas y colocaron ofrendas para mantener viva la memoria de quienes ya no están.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 4.07.25 PM (1).jpeg

Algunos asistentes compartieron que esta fecha representa un momento de unión familiar y dedicarles tiempo en medio de un ambiente de respeto y nostalgia.

“Aquí estamos como cada año para visitar a mi papá, en un momento le vamos a rezar le trajimos flores de colores llamativos como a él le gustaban”, dijo Jesús Campos mientras colocaba flores sobre una lápida. 

Autoridades municipales y elementos de Protección Civil realizan recorridos preventivos dentro del lugar para garantizar la seguridad de los asistentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_dia_de_muertos_famosos_b8b2548c03
Famosos rinden homenaje al Día de Muertos con caracterizaciones
Whats_App_Image_2025_11_02_at_7_22_50_PM_eb75e485e0
Fernando Aguirre apoya con kits de limpieza en panteón
escena_liam_payne_dia_de_muertos_e1bfccf7a2
Hermana de Liam Payne le dedica altar de Día de Muertos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_plata_8637ed6496
Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses
finanzas_inversion_directa_mexico_c1e3560e18
México destaca en la atracción de inversiones extranjeras
Whats_App_Image_2025_11_03_at_12_52_29_AM_af3d15126d
Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
thdsh_578448141d
Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México
publicidad
×