Nuevo León

Visitan más de 250,000 personas los panteones de NL

Protección Civil reportó alrededor de 250,000 visitantes en los 114 panteones de la entidad y un saldo de cinco personas resultaron con lesiones leves

  • 02
  • Noviembre
    2025

Tras un intenso fin de semana, concluyó el operativo especial de Día de Muertos implementado por Protección Civil Nuevo León (PCNL), el cual se enfocó en garantizar la seguridad de miles de visitantes que acudieron a los panteones de la entidad para recordar a sus difuntos.

El despliegue contó con elementos y unidades de PCNL distribuidos en recorridos preventivos en los 114 panteones del estado, estimando una cifra aproximada de 250,000 visitantes en los distintos cementerios.

A pesar de la gran concentración de personas, el operativo reportó un saldo positivo en cuanto a riesgos mayores.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.17.31 PM.jpeg

No obstante, se brindó atención a cinco personas lesionadas por caídas al interior de lápidas en los municipios de Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santiago y Santa Catarina.

En coordinación con las corporaciones municipales de Protección Civil, los lesionados recibieron atención oportuna y fueron reportados en condiciones estables.

Las autoridades de PCNL y municipales mantuvieron recorridos constantes en los lugares para prevenir accidentes y responder de inmediato a cualquier contingencia.

Tradición y nostalgia en los panteones

Los panteones del estado fueron escenario de una importante concentración de familias que, con rezos, arreglos florales y ofrendas, dedicaron tiempo a limpiar las tumbas y mantener viva la memoria de sus seres queridos.

Muchos asistentes destacaron que esta fecha es un momento esencial de unión familiar, respeto y nostalgia.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.17.17 PM.jpeg

“Aquí estamos como cada año para visitar a mi papá; en un momento le vamos a rezar, le trajimos flores de colores llamativos como a él le gustaban”, compartió Jesús Campos, mientras colocaba un vibrante arreglo floral sobre la lápida de su padre en el Panteón del Roble.

La jornada transcurrió en un ambiente de emotividad y apego a las tradiciones mexicanas, culminando exitosamente las labores de salvaguarda de la integridad de los ciudadanos por parte de las autoridades de Protección Civil.


