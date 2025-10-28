Waldo Fernández defiende industria acerera y empleos de NL

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, participó en la séptima edición del Encuentro de Líderes Deacero, donde destacó la importancia estratégica del sector acerero para la economía nacional y reafirmó su compromiso con la defensa de la industria y los empleos del estado.

Durante el panel “Oportunidades para este sector en el marco de la revisión del T-MEC”, el legislador subrayó que, para entidades como Nuevo León, “el acero no es sólo un sector económico, sino parte de su historia, identidad y futuro”.

Fernández llamó a fortalecer la política exterior mexicana para eliminar los aranceles al acero y al aluminio, con el fin de proteger la competitividad nacional y consolidar las cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Nos comprometimos a seguir luchando para que se quiten los aranceles a las exportaciones del acero y el aluminio mexicano. Para México es muy importante cuidar su industria nacional, el contenido local, pero sobre todo, para Nuevo León, cuidar nuestros empleos. Ese ha sido siempre mi compromiso como Senador de la República”, afirmó.

El senador reconoció a Deacero Inteligencia Industrial como ejemplo de innovación, sostenibilidad y compromiso con la proveeduría local, que representa el 93% de su cadena de suministro.

Finalmente, reiteró que desde el Senado seguirá impulsando políticas que fortalezcan la industria acerera, promuevan el contenido nacional y protejan los empleos de las y los nuevoleoneses en la próxima revisión del T-MEC.

