Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_10_50_54_PM_002aa866a8
Nuevo León

Waldo Fernández dialoga con jóvenes sobre la Transformación

El senador participó en el programa “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, donde llamó a fortalecer la participación juvenil

  • 05
  • Octubre
    2025

El senador Waldo Fernández González participó en el programa “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, un seminario de capacitación política impulsado por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años.

Durante el encuentro, Fernández destacó la importancia de formar nuevas generaciones comprometidas con la Cuarta Transformación, preparadas técnica y profesionalmente, pero sin perder el sentido social.

El legislador subrayó que la participación activa de la sociedad es clave para fortalecer la democracia, y señaló como ejemplo el papel ciudadano en la elección del Poder Judicial.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 10.50.54 PM.jpeg

Asimismo, reconoció los avances impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, la relevancia del T-MEC y el valor de la mano de obra calificada, enfatizando la necesidad de que la juventud acompañe con preparación este momento geopolítico del país.

Fernández agradeció al Dr. Ricardo Monreal y a la Cámara de Diputados por la invitación, y destacó el entusiasmo de los jóvenes asistentes: “Nos faltó tiempo para seguir conversando; ya les dejé mi WhatsApp para continuar en comunicación”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_10_05_a_la_s_20_16_54_260e97f417
Éxito en Milán la exposición póstuma de Giorgio Armani
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T102216_552_2ce9ae4e83
Congresistas renuncian a salario durante cierre de Gobierno de EU
Whats_App_Image_2025_10_03_at_7_21_51_PM_4_a8bf0c0f1c
Abre Monterrey uno de los primeros altares de muertos de 2025
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
Whats_App_Image_2025_10_06_at_12_43_32_AM_8a9845f8c0
Rayados sale vivo de Tijuana: empata y es tercer lugar general
extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×