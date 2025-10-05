Waldo Fernández dialoga con jóvenes sobre la Transformación

El senador Waldo Fernández González participó en el programa “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”, un seminario de capacitación política impulsado por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años.

Durante el encuentro, Fernández destacó la importancia de formar nuevas generaciones comprometidas con la Cuarta Transformación, preparadas técnica y profesionalmente, pero sin perder el sentido social.

El legislador subrayó que la participación activa de la sociedad es clave para fortalecer la democracia, y señaló como ejemplo el papel ciudadano en la elección del Poder Judicial.

Asimismo, reconoció los avances impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, la relevancia del T-MEC y el valor de la mano de obra calificada, enfatizando la necesidad de que la juventud acompañe con preparación este momento geopolítico del país.

Fernández agradeció al Dr. Ricardo Monreal y a la Cámara de Diputados por la invitación, y destacó el entusiasmo de los jóvenes asistentes: “Nos faltó tiempo para seguir conversando; ya les dejé mi WhatsApp para continuar en comunicación”, concluyó.

