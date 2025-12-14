Waldo Fernández realiza posadas en Doctor Arroyo y Linares

Como parte de su compromiso de mantener una cercanía constante con la ciudadanía y escuchar de primera mano las necesidades de las y los nuevoleoneses, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, realizó una productiva gira de trabajo y convivencia social en el sur del estado, visitando los municipios de Doctor Arroyo y Linares.

El legislador organizó posadas ciudadanas que lograron congregar a cientos de familias de ambas comunidades, llevando un mensaje de alegría, solidaridad y unidad en esta temporada decembrina.

La respuesta ciudadana fue notable en ambos puntos, en Doctor Arroyo, el senador convivió con más de 800 personas y en Linares, la asistencia superó las 2 mil familias.

Estos eventos, pensados para fortalecer el tejido social, ofrecieron una variedad de actividades y servicios gratuitos a la población, especialmente a quienes más lo necesitan como la brigada de lentes, acercando servicios de salud visual.

El senador enfatizó que este tipo de acercamientos son esenciales y forman parte de una visión de trabajo que prioriza el contacto directo con la gente y la presencia permanente en cada rincón de Nuevo León.

"La política no se hace desde un escritorio, se hace en las calles, escuchando y acompañando a la gente. Mantenernos cerca de la ciudadanía es una convicción y un compromiso permanente", declaró ante las familias reunidas.

Con estas acciones, Fernández aseguró seguir refrendando su compromiso de seguir recorriendo el estado, atendiendo de cerca a las familias de la entidad.

Comentarios