Américo y la aplanadora morena

No es cosa menor lo que pasó este sábado en Tamaulipas: Con la toma de protesta de Américo Villarreal, Morena ya tiene su gobernador número 22 del país...

Y por como vimos que la 4T arropó al Dr. Américo, está claro que van a defender a ese bastión a capa y espada... Ya tienen 1 de 3 estados del noreste, y andan tras los huesitos del segundo –que es Coahuila– para 2023... ¡Ufff!

Si bien eso no hace nada feliz a quien no comulga con el partido de AMLO, lo cierto es que este “megaarrope 4T” puede traer muchas cosas buenas a Tamaulipas por el lado del apoyo federal, obras, coordinación en seguridad, etc., etc.

Y no es que Morena sea “el chico nuevo en el pueblo” en el vecino estado: desde 2021 arrasó en las elecciones obteniendo mayoría en Congreso y en las más importantes alcaldías, incluyendo toda la frontera.

Pero aún así no deja de sorprender el “arrope” hacia Villarreal, nomás con la presencia de las tres “corcholatas” –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López– en la toma de protesta, además del grupo íntimo de AMLO, que incluyó a Jesús Ramírez Cuevas...

Que, por cierto, nos dicen que, al menos entre las tres “corcholatas”, el aplausómetro del evento lo ganó la Dra. Sheinbaum, lo que hace pensar que la jefa de Gobierno de la CDMX lleva más trecho recorrido en ganar simpatías y hacer amarres con el “politburó” tamaulipeco... ¡Óraleeee!





***





Y bueno, al nuevo gobernador Américo Villarreal con su “era 4T” habrá que hacerle la puntual exigencia: los habitantes del noreste, y por supuesto más los tamaulipecos, esperamos de él que MANTENGA y MEJORE la SEGURIDAD en su estado... ¡Es el RETO number ONE!

Y decimos “mantenga” porque si algo hay que reconocerle a Cabeza de Vaca es que pacificó el centro y sur del estado, y eso NO PUEDE PERDERSE... Y decimos “mejore” porque hay muuucho por hacer aún en la frontera... ¡No puede bajar la guardia, Dr. Américo!...

Ahora, lo que presumió mucho en su discurso el morenista fue el empuje que, dice, piensa darle al rubro de salud, al ofrecer un plan de cobertura universal Salud para Todos... Al grado de que la representación de las enfermeras sube a grado de “subsecretaría”...

Y, por cierto, en el tema social veremos muy activa a la Dra. María Santiago, esposa de Américo y presidenta del DIF; una primera dama que seguramente será muy protagónica en este gobierno... (¿será la moda en el noreste? ¡ufff!)...

También el nuevo mandatario habló de un duro combate a la corrupción y de “eliminar el moche”... ¡Pues esperemos que lo cumpla!

Y a nivel político, mandó clara señal de “compadrazgo” con Samuel García y por ende con sus vecinos los nuevoleoneses... Mencionó, pa’ acabar pronto, el término el “clúster del noreste”... ¡Ah jijo!

Vamos, bastó con escuchar a Samuel decir que ahora harán equipo Tamaulipas y Nuevo León para ir juntos por el agua del río Pánuco, para entender la señal de buena relación que ambos quisieron mandar,... ¡Pos bueno que así la mantengan, ¿no cree usted?!...





***





Y bueno, hablando del gober nuevoleonés, si Samuel quería pasar a la historia –además de por ser el primer gobernador de Movimiento Ciudadano–, pues ya lo logró por haber promulgado la nueva Constitución del “nuevo” Nuevo León...

Y vaya que se nota que no quiere que el asunto pase desapercibido, pues, para asegurar que dicha promulgación no se olvide ni tantito, mediante un video anunció que ¡cada año! estarán celebrando al día primero de octubre como “el Día de la Nueva Constitución de NL”... ¡Ah jijo!…

Tan emocionado se le vio, que en su discurso Samuel García le pone estos adjetivos a la nueva Constitución: Dice que es “la más vanguardista, progresista, humanista, federalista, verde, sustentable e internacional; que garantiza derechos como el del agua, al aire limpio, a las energías sustentables y ciudad residente; en síntesis, la primer lugar de todo México”... ¿Qué taaaaal?

¡¡Yássas!!