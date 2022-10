Camiones tardados

El gobierno del estado adquirió mediante arrendamiento 800 camiones, ha pesar de que únicamente han llegado 100, la administración ha mantenido una actitud complaciente y sospechosa, en virtud de que la empresa TICSA –encargada de suministrar las unidades– ha incumplido el contrato. En lugar de defender los intereses de los nuevoleoneses e imponer sanciones ejemplares, hace todo lo contrario, justifica las irregularidades cometidas, convirtiéndose en defensora de la empresa proveedora; veamos a continuación.

Al día de hoy deberían haber llegado el resto de las 700 unidades licitadas, pero desde su primera fecha de entrega, ocurrida el 21 de marzo, se demostró que la empresa no iba a cumplir con el calendario de entrega. A principios del mes pasado, el Lic. José Manuel Valdez Gaytán, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado (IMA), al sentirse presionado porque se acercaba la fecha de vencimiento, solamente unas cuantas unidades estaban en circulación, se mostró categórico al afirmar: “La última fecha es el día 19 de septiembre y no la vamos a mover” y más adelante expresó: “no estamos de acuerdo en recalendarizar las fechas de entrega”.

No pasaron muchos días para que estas advertencias se esfumaran. A finales de septiembre, se realizó una sesión extraordinaria del IMA en la que se acordó extender el tiempo de entrega de los 700 camiones para un periodo de ocho meses más. Al respecto, el Lic. Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, defendió este acuerdo argumentando que: “lo que nos importa es que haya un interés y una justificación de los retrasos y tener la certeza de con qué unidades vamos a contar para ir incorporando a la reestructura”. Como si este paternalismo no fuera suficiente, la administración vertió una lluvia de excusas para justificar el incumplimiento, estas fueron algunas (aunque ustedes no lo crean):

1. La guerra entre Rusia y Ucrania.

2. El Covid-19.

3. La falta de chips.

4. Problemas en los embarques de las navieras.

5. Congestionamiento en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El colmo del asunto se presentó cuando el Ejecutivo del estado puso el hombro a favor de la empresa importadora: “También se retrasan porque le estamos aplicando toda la tecnología y que sean a nivel y que tengan rampas”. Lo anterior carece de sustento, porque cuando se otorgó el fallo de esta cuantiosa licitación, la mayoría de las condiciones que hoy se consideran adversas ya existían, por lo que resulta preocupante que la administración estatal defienda a capa y espada a esta empresa que no tiene experiencia en la materia; despierta muchas sospechas que no quiera sancionarla y, sobre todo, cancelarle el contrato. La adquisición de las unidades fabricadas en China está envuelta en una madeja de irregularidades que son justificadas con argumentos que parecen salidos de cuentos chinos, dicho de manera coloquial: la entrega de los 700 camiones “está en chino”.

Un gobierno humanista únicamente licitaría a empresas con experiencia en el ramo y actuaría con firmeza ante el incumplimiento, pero este gobierno que está bajo el signo del Instagram, en lugar de supervisar la inversión y resolver el pésimo servicio que brindan los camiones urbanos, prefiere “nadar de muertito” para no aplicar la ley.

Nuevo León requiere de un gobierno que esté comprometido con los miles de usuarios del transporte público y no con sus amigos empresarios.