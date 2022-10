El Moyo y el Cachorro… ternuritas…

Vamos a despejar dudas, nos aseguran del Gobierno de Tamaulipas - sus tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo-, que fue Félix 'Moyo' García quien no invitó al ex gobernador a la sesión formal de asunción del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.





Es decir, que El Moyo, como presidente de la Jucopo, tiene ese pecado de omisión estratégica. Lo anterior, en razón al post del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre que no asistió a la toma de protesta del Nuevo Gobernador “porque no fui convocado”.





Simple: Si el evento de forma legal era en el Congreso de Tamaulipas, el invitador, igualmente formal es el neolaredense, pero bueno, para los efectos públicos, él debe decir a la sociedad porque no invitó a CDV.





“Y se la tiene que tragar”, como es la tradición y decir “disculpe patrón” se me olvidó invitarlo. Ese sería el primero de los “tiernos” que se quedan a sobrevivir, que el segundo es el dirigente estatal del PAN, que en todo Tamaulipas, ahora si, ya pueden presionar para que se vaya a Reynosa.





Se refieren a Luis Cachorro Cantú, quien como “encargado de despacho” del CDE azul, es exactamente eso, un personaje quien perdió empoderamiento el 30 de septiembre.





Y no tiene de otra, que en el tercero de los casos, ya lo vieron ustedes ayer. De manera directa el gobernador Américo Villarreal Anaya vetó su condición de magistrado para Horacio Ortiz Renán, de quien los suyos, de plano afirman aquello de “al cabo que ni quería”, dejando una carta de adiós en Tocata y Fuga en re menor.





La razón: Por no tener la honorabilidad y por mala reputación y loo anterior, en virtud de que la Constitución del Estado faculta al gobernador para proponer a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y en su caso la ratificación.





Este sería el parte de guerra en Tamaulipas, donde los ajustes ya los conoce usted, quienes llegan con toda la fuerza en el tiempo que les corresponde y los que se quedan en las trincheras a apechugar.





Es el caso de los dos primeros, cuya ternura sigue siendo altamente notoria, pero eso sería lo de menos, lo grave es la falta de talento demostrando pues la fuerza les emanaba de Casa Tamaulipas, pero en el relevo de residente, se han quedado en la orfandad.





Algo similar sucedió con los priístas en 2016, con la diferencia que ellos, los que quedan, ya hicieron callo, en tanto que El Moyo y Cachorro, tienen que endurecer la piel y evitar exhibir que la tienen fina y de durazno.





¿Quiénes quedan con fuerza propia? Del equipo del ex gobernador ya de regreso en la Cámara de Diputados Gerardo Peña, además del alcalde de Tampico, Chucho Nader pero con resortes distintos…