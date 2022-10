El primer año de Samuel

El ser gobernador no es cualquier cosa y tampoco es una tarea fácil, sin lugar a dudas es un cargo que representa una gran responsabilidad y que requiere mucho trabajo, sin embargo, no todos los que han ocupado esa silla han sabido honrar el nombramiento.





Hace un año Samuel García asumió como Gobernador de Nuevo León, la mayoría de los nuevoleoneses le concedieron su voto y confiaron en él para tan importante cargo, pero al mismo tiempo hubo quien no votó por él, ya sea por su juventud o su personalidad, hubo muchos que dudaban de él y creyeron que no podría “con el paquete”.





Y es que ser gobernador no es solo gobernar para tus votantes, ya que la responsabilidad es saber gobernar para todos. Y aquí podemos poner muchos malos ejemplos de gobernantes que sólo gobernaron para unos cuantos, para los suyos o para sus compadres. En Nuevo León eso ya no se podía tolerar más.





Aunque apenas lleva un año, lo que sí se debe de reconocer es que Samuel no ha parado y todos los días está presente, y también mención aparte es de reconocerse que él sí ha gobernado para todos, en el sentido de que las acciones que ha emprendido han sido benéficas para la población en general y no solo para unos cuantos.





A Samuel no le tocó nada fácil, porque recibió a Nuevo León con grandes problemáticas, con un evidente desorden y un imperdonable descuido, sumándole la pandemia del Covid-19, la crisis de seguridad y la crisis de agua que nos afectó a todos. Le tocó llegar con críticas y falta de fe en su proyecto, siendo señalado de inexperto solo porque es joven, pero ojo, la capacidad y el saber hacer no tienen edad.





¿Qué hizo Samuel? Le entró con todo para resolver la crisis hídrica que enfrentó Nuevo León; se iniciaron los trabajos del Acueducto El Cuchillo II; se reactivó la Presa Libertad; se realizaron jornadas de vacunación transfronterizas para niñas y niños para que estuvieran protegidos del Covid-19; se implementó un seguro médico gratuito para todos; se dio inició a la Cobertura Universal contra el Cáncer Infantil y contra el Cáncer de Mama; se reordenó Fuerza Civil; se adquirieron 450 nuevas patrullas; se anunciaron tres nuevas líneas del Metro; Nuevo León se colocó como el Estado número uno en inversión y se crearon 75 mil nuevos empleos.





A todo lo anterior también hay que sumarle que se realizó una reforma integral a la Constitución del Estado de Nuevo León misma que impulsó el propio Samuel García, y que es un logro pero no solo para presumir, sino que en verdad era algo muy urgente y que beneficiará a la ciudadanía.





Sí, apenas lleva un año y en lo personal considero que en este corto tiempo ha hecho muchísimo más que lo que hicieron algunos en todo un sexenio. Todavía falta mucho por hacer y mucho por resolver, pero la verdad es que ya empezó y empezó desde su día uno en el Palacio de Cantera.





Y ojo, no existe una garantía para asegurar que la administración actual va a sacarse un 10 de calificación, porque evidentemente Samuel se puede equivocar o puede perder el rumbo, sí es verdad, pero ojalá que no lo haga porque tiene una gran oportunidad en sus manos que muchos de sus antecesores también tuvieron, solo que la perdieron por su soberbia y ambición, y me refiero a que cuando termine su sexenio sea considerado como un buen exgobernador.





Ojalá que Samuel no desperdicie la oportunidad que le ha otorgado Nuevo León, ojalá que en los siguientes años podamos decir que lo hizo bien y que las cosas han mejorado para los nuevoleoneses. Ojalá que con su trabajo demuestre que sí se puede, y que sea un referente positivo para los de nuestra generación, que con su ejemplo quede claro que los jóvenes sí somos confiables, sí tenemos la capacidad suficiente, sí somos responsables y que sí podemos hacer un gran papel en nuestra sociedad.