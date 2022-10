La compatibilidad (incompatibilidad) en el empleo

…Las escuelas estaban repletas de niños con tremendas ansias de aprender. Recuerdo perfectamente a mi primera escuela ubicada en la calle Maclovio Herrera de la colonia Venustiano Carranza, Monterrey Nuevo León. Tenía aproximadamente 4 o 5 años; iba a “visitar” a mis hermanos mayores: Juan Manuel, Antonio y Cipriano (a este último le heredaron el nombre de mi santo padre). Así eran esos tiempos.





Me fascinaba ir a la escuela muy a pesar de que aún no tenía edad para asistir a ella, iban los camiones del Instituto de Protección a la Infancia (IPI, hoy DIF) a dejar el “desayuno escolar” que, precisamente, consistía en un cuartito de leche con chocolate y un enorme pan de dulce: estaban sumamente deliciosos. Pero ¿qué hacían los niños de la colonia esperando al camión repartidor? Sí, se suponía que el desayuno del IPI era exclusivamente para los alumnos de la escuela. Si embargo, la leche y el pan de dulce sobrante lo repartían entre la comunidad, especialmente a los niños. ¿Ah verdad?





Cuando me tocó ir a primer año, con la maestra Alicia (su apellido no lo recuerdo) corría el año de 1964. Los primeros días asistí descalzo a la escuela; éramos alrededor de 15 niños en esta condición, no así las niñas. Los cadillos del patio se “enjuagaban la boca” con nosotros pues fuimos presa de sus filosas espinas; nuestros piecitos “identificaban” con exactitud el sabor de los chicles que pisábamos.





El grupo constaba con alrededor de 40 pupilos de la maestra Alicia. Sin embargo, había dos grupos más de primero. Las canciones del rock and roll mexicano estaban en todo su apogeo. Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Leo Dan y otros más, cubrían la mayoría de los tiempos de la radio regiomontana. Mi madre, mucho muy temprano, 05:00 de la mañana, encendía su radio de bulbos; su estación predilecta era la XET, la “T” grande de Monterrey, que con 10,000 watts de potencia transmitía, entre otras cosas, sus novelas favoritas: Porfirio Cadena: “El Ojo de Vidrio”; Kalimán, “El Hombre Increíble”, y otras más.





Escuchaba melodías del “Piporro”, Los Bribones, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera en la AW en la frecuencia de Amplitud Modulada: No conocíamos la Frecuencia Modulada. Tampoco teníamos televisión; de hecho, muchísimas familias de Nuevo León carecíamos de este medio de comunicación: pagábamos ¢20 centavos por verla. Escuchar la radio era la diversión de “Doña Lupita” al preparar lonche para los que salían a trabajar.





La Escuela Primaria Raúl Rangel Frías, mi escuela primaria hasta tercer grado, educaba a casi 800 alumnos de la colonia, todos del turno matutino. La directora: Profa. Mara Escamilla, fue muy dedicada en su función; los castigos cuando llegábamos a la dirección consistían en estar hincados por espacio de media hora para “A ver si te da vergüenza”. En mi caso: la vez que “caí”, me dio y mucha; fue la única vez. Es de pronóstico reservado la tunda que recibí por parte de mi madre al enterarse de ese suceso bochornoso. La chancla voladora se hizo presente, y de qué manera.





La gran mayoría de las casas de la colonia eran de madera, las calles estaban sin pavimentar, la pandilla del “Vale” predominaba ahí y en las colonias de alrededor. “Los Rebeldes sin causa” eran los dueños de las calles. En fin, así era la juventud de entonces. El progreso de Monterrey aún no llegaba a nuestro barrio; pero estaba por hacerlo. En 1967 iniciaron la pavimentación de las calles. Sin embargo, la niñez de las colonias populares de las tierras regias era plena, o casi plena. Las familias salían por las tardes a tomar el fresco en sus mecedoras. Algunas otras, al caer la noche, dormíamos en el patio en pleno suelo. Si, éramos felices dentro de esta condición. Los juegos eran 100% sanos: los encantados, la peri cocha, el balero, las canicas, el yoyo, el role role, el burro bala, llenar álbumes, las fichas. No percibíamos que “los tejabanes” atraían a las chinches y piojos. Monterrey vivió una epidemia de estos bichos horrendos. Mi madre nos peinaba “con el chino” muy a menudo. El baño a diario y comunitario (en un baño) era obligado.





Ella nos enseñó que la única manera de salir de “pobres” era ir a la escuela a diario. Sin embargo, enfatizaba “Aquí todos debemos de trabajar” porque para comer todos lo que su papá gana “NO ALCANZA PARA TODOS”. De tal suerte, por la mañana asistíamos a la escuela; por la tarde a trabajar. ¿En qué?: En hacer mandados y en vender tostaditas en la plaza de la colonia los fines de semana. “Doña Lupita” nos llenaba una tina, muy bien lavada, por cierto, del número 18 de tostadas. Nos mandaba a mi hermano Javier y a mí a vender. Incluso, mis hermanos Cipriano y Antonio también lo hicieron; tendrían entre 11 y 12 años respectivamente. El payaso Pipo hacía sus primeros pininos en su carrera; se presentaba muy frecuente en la plaza; nos “papeábamos” en la venta.





Juan Manuel, el mayor ya había salido de la Rangel Frías. “Toño” estaba en 6.º, y “Piano” estaba en 5.º. El maestro de “Toño”, el profesor José Guadalupe, vestía impecablemente; con su pantalón de casimir negro, su camisa perfectamente blanca y su corbata negra delgadita muy a la moda ¡ah! y sus zapatos negros perfectamente bien boleados; impactaba de sobremanera; era y fue un ejemplo a seguir. He ahí el modelo de un gran maestro que influyó en mi vida muy a pesar de que no me dio clases.





Recuerdo muy bien que un día que fui a visitar a “Toño” a su salón, desde fuera de su aula observé con sumo detenimiento “un cachito” de su clase: QUE MANERA MAGISTRAL DE ENSEÑAR DEL PROFESOR JOSÉ GUADALUPE.