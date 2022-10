Nuevo León: imán para lana extranjera

Muuuuy interesantes resultaron unos datos que aventó Iván Rivas, titular de Economía estatal, pues dejan claro que Nuevo León 'se cuece aparte' en cuestión económica...





Y es que, pese a la inflación y otros males que aquejan a la nación -como la creciente violencia-, en la Sultana del Norte la pujanza económica tras la recuperación post pandemia sigue viento en popa, y las cifras de Rivas lo demuestran.





Según lo que comparte el funcionario, en este primer año de la 'era naranja' en New Lion, se concretaron 90 proyectos de inversión extranjera directa, lo cual colocó al estado nada menos que en el liderazgo nacional en atracción de 'billete foráneo', sumando $4,248 millones de dólares…





Y no solo eso: Nuevo León, con Samuel García al frente, también es ahora el número uno en creación de empleos, pues hay 46,492 puestos derivados de esas inversiones extranjeras… ¡Órale!





Pues bien por la pujanza, emprendedurismo y visión de negocios que sigue siendo sello de los nuevoleoneses, y parece ser sello también de un gobierno estatal que cumple un año haciendo la chamba requerida -al menos en este rubro- para que las inversiones lleguen... ¡Va!





*





La que asomó ayer la cabeza –hablando de Economía– fue Tatiana Clouthier, quien le entró de frente y sin miedo al tema que ha estado generando polémica en los chats del país: el acuerdo que exenta de impuestos a 15 empresas y les quita hasta regulaciones sanitarias, todo -se supone- para bajar la inflación…





La titular de Economía a nivel Federal aprovechó que es una persona respetada en el ámbito empresarial de NL para salir a pedir que no se hagan conclusiones adelantadas, porque las reglas de ese acuerdo aún NO se dan a conocer con puntualidad, pues se plasmarán en un decreto que será publicado hasta la próxima semana…





Es ahí, en ese decreto -prosiguió Clouthier- donde ya podrá verse exactamente cómo van a funcionar esos beneficios para las firmas -de las cuales varias son regias, como Maseca y Sigma-...





Además dijo que el voto de confianza que se les está dado a esas empresas es porque son muy conocidas en México y han demostrado hasta ahora tener y mantener calidad en sus productos...





Sin embargo –afirma con énfasis– no van a dar un cheque en blanco pues estas empresas estarán bajo observación de la Profeco y además bajo las reglas que se publicarán pronto… Así que no hay que adelantar vísperas y esperar al decreto, concluyó la funcionaria sinaloense-nuevoleonesa… ¡Pues a ver!





*





Y nos vamos ahora a la Gran Tenochtitlán, o séase la CDMX, donde tan punzante parece estar el ánimo contra Marko Cortés, líder nacional del PAN, que el senador nuevoleonés Víctor Fuentes tuiteó que si éste renuncia a la dirigencia albiazul, él “se reafiliará” a su ex partido y otros senadores votarían en contra en el tema de la Guardia Nacional… ¡Sopassss!





“Supe que si @MarkoCortes renuncia a la dirigencia de @AccionNacional y a cualquier posibilidad de ser plurinominal, la reacción sería: @RaulPazMx votará vs la GN; los ex Pdtes. @GustavoMadero y Germán Martinez, así como @MarcoGamaSLP regresan al PAN y yo también me re-afilio”, posteó Fuentes… ¡Riáaaajale!





Y claro, el tuit levantó ampollas en otros senadores –justo mientras se votaba el tema de mantener al Ejército en las calles– y de inmediato le respondió el expanista y hoy morenista yucateco Raúl Paz, quien reiteró que él sí apoyará a Morena…





El cuento terminó con el nuevoleonés rematando que tiene testigos –dos senadores– de que Paz sí dijo que votaría contra la iniciativa impulsada por Morena y PRI… ¡Bóoofonos!





*





Al que le dieron un 'quemón' en días pasados fue al diputado local 'verde' Raúl Lozano Caballero, porque resulta que se apuntó para acudir en representación del Congreso al informe del gobierno de García –pues trae 'intereses' en dicho municipio–, y oh sorpresa, que cuando lo mencionan en el evento, ¡la gente lo abuchea!...





Asunto que –dicen– provocó un reclamo airado del legislador local al alcalde Carlos Guevara ya al final; según los testigos, Lozano dijo algo como “¿Por qué me hicieron eso?”, a lo que el alcalde contestó: “Nadie te hizo nada; la gente de García no es tonta, sabe que votaste en contra de nuestra petición de un crédito (para una mega obra vial)”... ¡Sopas!...





Así que las aspiraciones de Lozano en ese municipio, como puede ver usted querido lector, por lo pronto no van del todo bien... ¡Ufff!





*





Tan puntual como hoy miércoles, el Congreso local tendrá sesión ordinaria y ahí convocará a sesión solemne para el próximo viernes 7 de octubre para escuchar el Primer Informe de Gobierno de Samuel García…





Aunque se espera una sesión tersa y civilizada, no se descarta uno que otro agrio señalamiento de ciertos legisladores, se escucha, quienes tratarán de “ponerle pimienta al caldo” a la fiesta del primer año samuelista…





Así, los coordinadores de los grupos mayoritarios: Carlos de la Fuente (PAN), Heriberto Treviño (PRI) y Eduardo Gaona (MC), así como los minoritarios, ya están afinando detalles y preparándose para el ritual anual que reúne a los tres poderes del estado… A ver qué tal queda el “afine”.





¡¡Yássas!!