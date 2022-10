¿Quitan regulaciones sanitarias?

Muuuuy calientita está esta nueva polémica de AMLO –a lo mejor le llegó a usted en un chat– sobre la eliminación de la “regulación sanitaria” para algunas empresas...

Mucha raza está poniendo el grito en el cielo, y no sin razón, pues lo que entienden –porque así lo replican– es que “ahora quieren eliminar los requisitos sanitarios para importar algunos productos”, y cuestionan que “cómo un presidente es capaz de vender el estatus sanitario de una nación y poner a un país en riesgo sanitario tanto animal como humano”... ¡Ay’joesú!

El tema detrás de esto es el “Acuerdo contra la Inflación”, donde a 15 empresas grandotas del país las van a exentar de diversos impuestos y regulaciones, INCLUYENDO la de pasar por controles sanitarios en aduanas y por Cofepris... ¡Chanfle!

Todo, según gobierno federal, para atenuar procesos que encarecen a los productos básicos, pues dichas empresas, afirman, son las que más impactan en la canasta básica (Maseca y Minsa de tortillas, Tuny y Dolores del atún, Bachoco y San Juan del huevo, Verde Valle de frijol, Sigma de embutidos y distribuidores como Soriana, Chedraui y Walmart, entre otras)...

Lo primero que habría que recordarle al gobierno “de izquierda” es que la inflación NO SE BAJA POR DECRETO... Los economistas, incluidos los más socialistas, saben que para ello se tiene que reducir el dinero circulante, y honestamente hoy esa capacidad la tiene más EUA que el propio México...

Lo segundo, habría que medir los riesgos de eliminar toda revisión a estas firmas... Ahora, lo que dice el gobierno es que son empresas que compran insumos que ya han pasado por una regulación sanitaria en EUA, y a las que se les conoce por siempre comercializar productos de calidad... Pues bueno, concedámosle esa...

Y también, lo que sí es cierto es que Doña Fede no está “cancelando” la revisión sanitaria, como afirman los hipercríticos... Nomás que los quejosos no alcanzaron a revisar –o no quisieron revisar– el punto 9 (de 10 puntos) del acuerdo, donde se especifica que será Profeco la que seguirá haciendo revisiones directas a las empresas firmantes...

La diferencia es que éstas ya no tendrán que “hacer la fila” sanitaria en las aduanas para una revisión que muchos han tachado de burocrática y sobrerregulada... Pero SÍ tendrán revisión por medio de la Profeco, y basta con leer todo el acuerdo para saberlo (para que no le cuenten, estimado lector)...

Pos bueno... Nomás: a ver si es cierto que en efecto la canasta básica baja el 8% prometido... O a ver si no termina siendo un subsidio disfrazado... ¡Pues mucha suerte con eso!





***





Se lo dijimos: desde su informe de gobierno, Luis Donaldo Colosio no es el mismo: se le ve más activo, más comunicativo, asoma mucho más la cabeza y anuncia más eventos en plazos más cortos... Y no es que no tuviera eventos antes, nomás que no los promocionaba tanto...

Pues para muestra un botón: hoy estará inaugurando su primer nuevo centro de salud, uno ubicado en Fomerrey 45, ahí en una zona “de bajos recursos” del sector de La Estanzuela/Valle Alto, donde también hay muchas colonias “fifí”... ¡Pues qué bueno por los regios!





***





La que se veía oronda porque fue una de las selectas nuevoleonesas invitadas al informe de la Dra. Claudia Sheinbaum fue la diputada “sin partido” –-ella se define como “diputada 4T”– Anylú Bendición Hernández Sepúlveda...

La nuevoleonesa –representante del municipio de Escobedo– claramente está cerca de uno de los mayores proyectos “morenos” de 2024, pues el equipo de la jefa de gobierno de la CDMX siempre le da su lugar, y se sabe de su buena relación con Citlalli Hernández... Así que ¡no la pierda de vista!...

¡¡Yássas!!