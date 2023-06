2024, sin espacio para los perezosos…

El paradigma cambió en todo México, y en Tamaulipas no es la excepción; los que no se muevan no van a aparecer en la foto.

Es la señal clara del jefe político de la entidad. El proceso de elección de todos los candidatos, a alcaldes, a diputados y más, serán por el mismo método ya autorizado por el CEN de Morena. La encuesta.

Como se afirma en Colombia, que “se les haga bomba la camisa” o en su caso la blusa. Sobre todo para los que vienen del PRI y mantienen las señales del pasado, pero ahora es distinto.

Rumbo al 2024, afirmó AVA, “seguramente esa metodología –encuestas– que se aprobó en el Consejo para la dirigencia de quien va a ser el representante de la defensa nacional de la Cuarta Transformación se haría lo propio para municipios y para distritos, para poder tener esa igual participación”.

Lo sostuvo el martes con toda claridad. La encuesta sería el método, lo que nos lleva a otros temas. Si quieren aparecer como líderes de los estudios demoscópicos que se vayan a determinar, tienen que bajar, a la voz de ya, a territorio y hacer un gran esfuerzo mediático.

Pero sobre todo cumplir con sus responsabilidades.

Hablamos de los espacios donde no hay reelección, que intuimos, puede ser sin problemas Nuevo Laredo con la señora Carmen Lilia Canturosas, Carlos Peña de Reynosa, Armando Martínez de Altamira o Lalo Gattás de la capital, pero –ciertamente– todos los demás tienen que ponerse a trabajar extras.

Hay casos muy evidentes, de quienes buscan ser alcaldes, donde las encuestas anticipadas les dan una supremacía, como es le caso de Erasmo González de Madero o de Olga Sosa en Tampico.

Sin embargo, veremos ya se revisa si en el caso de la secretaria del Trabajo, Olga Sosa, es requerida para el Senado, porque desde el CEN se habla que a Tamaulipas le podría tocar mujer.

Lo cierto es que al “banderazo de salida” para los que saben leer es muy claro. El anuncio de que será por encuesta debería ser suficiente para que los interesados se pongan a revisar su trabajo y dejen de hacerle al Tío Lolo.

Creen que saliendo en redes sociales, con pauta pagada, sin hacer la tarea en territorio y dando declaraciones que nadie lee, ya la hicieron, están muy equivocados.

Los interesados deben que comprender que solamente la movilidad inteligente les va a dar el sitio de honor que están buscando.

Insisto, una buena dosis de relaciones públicas al más alto nivel les sería útil, empezando porque la regla superior desde el principio de los tiempos es que el jefe estatal, tiene voz, veto y voto.

Posdata: Ahora resulta que el alcalde de El Mante, Noé Ramos Ferretiz, se queja de falta de apoyos del gobierno estatal y la misma sociedad le contesta. Por qué el gobierno cabecista no le ayudó a cumplir con los compromisos de campaña.

Pensaba que sería eterno le reviran.