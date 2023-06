Lo primero que debo aclararles es que no, no puedo yo darles consejos sobre cómo deben comer. Si anunciara un curso de nutrición, nada más de verme, no se la creerían. En pocas palabras, estoy algo pasado de peso. Así que no vengo a decirles que coman frutas y verduras.

Lo que sí, es que me he sometido al proceso de ponerme a dieta. Desde unas bastante insensatas de esas que te platica un conocido, hasta de esas que tienen marca registrada. Hoy queridos lectores, entre los cuales espero no haya muchos nutriólogos, y si sí, una disculpa previa; pero me vengo a quejar. Debo aclarar que esto de lo que me voy a quejar no aplica a todos ni remotamente. Aquellos nutriólogos que esperan que uno sea lo suficientemente maduro como para poder autogestionarse con sus alimentos, suelen ser bastante amables con lo que uno termina adquiriendo en el supermercado. Lamentablemente, a veces necesitamos más orientación cuando se trata de la alimentación y pues uno recurre a menús que reciben de parte de los especialistas.

Aquí es donde se pone bueno. Normalmente los periodos para los que nos dan indicaciones son de aproximadamente 15 días. Donde me empiezo a estresar es cuando empiezo a planear la lista de compras para la quincena y me encuentro con que el menú repite pocos ingredientes. Entonces empieza el porcionadero de ingredientes, porque no me venden charolas de pollo de 300 grs. y a cruzar los dedos de que la próxima semana se repita ese ingrediente que acabo de congelar. Una vez a la semana salmón, una vez a la semana res, una vez a la semana panela. Así que compras congelado o le echas el padre nuestro al queso para que te aguante hasta la próxima semana. Sólo espero que no hayas llenado tu congelador de un ingrediente que la próxima semana no te toque.

En algunos casos, no sólo es la frecuencia, sino también el costo de los mismos insumos. Justo ahora recuerdo, que recientemente me “sugirireron” que sustituyera mi salsa de soya. Por una de cierta marca… la botellita de medio litro costó doscientos pesos, contra los ciento cincuenta y ocho que cuesta un litro de una “normal”. Además de esto, hay que agregar el costo de los suplementos. Entre probióticos y fibra, estamos estimando que el costo de estos ronde por ahí de los dos mil trescientos pesos… para un mes. Ya ven por qué les decía que ¿a qué costo? Y nos faltó sumarle las dos consultas del mes.

La salud, es sin duda una de las cosas más valiosas que tenemos, pero lamentablemente a veces es más barato vivir de manera poco saludable. Cambiar de hábitos no es fácil tampoco y es por eso que a veces se recurre a estos especialistas, por ahora ya mejor me ajusto, adapto y me salgo a caminar, que eso sí me sale gratis.