¿Accidente o feminicidio?

En días pasados nos enteramos de la noticia de una chica de 20 años que era buscada en el municipio de China, NL, pues la daban por desaparecida. Durante la Semana de Pascua realicé una visita al vecino estado de Texas, allá los noticieros daban cuenta de la búsqueda y narraban algunos fragmentos de la vida de esta jovencita tex-mex; me llamó la atención que en su graduación escolar usó una estola con la mitad de la bandera mexicana y la otra con la de EUA, detalle muy original y en el video decía sentir orgullo por sus orígenes y otras cosas bonitas de las que expresan las personas jóvenes y alegres.

Lamentablemente, la localización de esta chica fue días después de la manera que no quisiéramos que se diera, pues se encontró su cuerpo ya sin vida, alrededor de estos hechos hay diversas teorías o hipótesis que no pienso entrar a estudiar, pues al final, de la vida de esta chica ya no puedo arreglar nada, ni me corresponde hacer ningún juicio, lo que sí puedo y ya lo empecé a hacer es lo siguiente, buscar platicar con quienes están cerca de mí en casa, familia, trabajo y escuela de esta forma:

Regresando a clases de maestría platique con las compañeras de clase que son jóvenes profesionistas y les pedí que cada que salgan a divertirse le avisen a su familia con qué personas estarán y también sus contactos, que activen las funciones de ubicación en tiempo real, la foto del auto en que van o de los amigos con los que se hacen acompañar, así como sus contactos, lugares a donde acuden, etc. Que aunque la fiesta y la diversión son una parte muy padre de la vida, más cuando se es joven, les pedí encarecidamente –como lo hago con mi hija y sobrinas– que se diviertan sin hacer endejadas; o que si las personas con las que salen a divertirse se meten algún aditivo que los pone eufóricos y los saca de su comportamiento habitual, de inmediato se abstengan de continuar en esa compañía de aparente festejo, pues se acercan a tener un cambio drástico en lo planeado y muchas veces resulta dañino a la salud o a la propia vida.

Así que, hoy que llego a tus manos por medio de esta columna, te invito a que me ayudes a prevenir cualquier situación dolorosa como la historia con la que inicié esta narración. Los padres y los tíos que hemos llegado hasta esta edad, debemos agradecer a nuestros padres que nos marcaban ciertos límites, horarios, dinero, etc. Además de buen ejemplo, no tenemos por qué ser los divertidos, ni los amigos que respetan espacio, de forma que cuando pasa algo no saben por dónde iniciar a buscar; luego andan preguntando por los apodos y casi sin pistas de por dónde arrancar, así que te pido hagas este ejercicio con los que más quieres y estemos cerca de poder apoyar en caso de que alguien se salga de control. ¿Quiénes son estos?, los que eufóricos por ingesta de alcohol o estupefacientes se ponen a manejar rápido, a realizar esfuerzos, ejercicios, saltos, brincos, o gritan como locos, se vuelven violentos; cuando vean este tipo de señales es mejor que se aparten y de inmediato pidan ayuda para volver sanos a casa; obvio, dentro de lo posible pedir la ayuda para quien este fuera de sí y que no pase nada que se tenga que lamentar.

Volviendo al tema inicial, al concluir las investigaciones, cualquiera que sea la versión oficial, aun con las pruebas periciales, las declaraciones o entrevistas de los testigos, los informes de los médicos legistas, con todas las explicaciones científicas, la gente estaremos dudando de las causas que se presentan en el caso en particular y aunque haya existido una situación accidental, esto será muy difícil de aceptar por el abandono de los “amigos” en el lugar. Independientemente de lo que en realidad sucedió, siempre se pensará que hubo conductas dolosas y nos acompañará la posibilidad de que sea un feminicidio más que lamentar.

Por su parte, la familia estará muy dolida por el resto de su vida y ese tipo de penas hay que tratar de evitárselas a los padres y familiares. Insisto los mayores no estamos para dar complacencias, ni ser paleros o alcahuetes, mejor conservamos nuestra posición de padres o tíos. Recuerdo que otras veces he dicho que prefiero ser papá gruñón que papá llorón.

Twiter: @luisgfortaleza

Instagram: @luisgerardotrevinogarcia

Instagram: @fortalezaciudadana

Fb: Fortaleza Ciudadana compromiso por la seguridad

Fb: Luis Gerardo Treviño García