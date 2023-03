La Jojoba (Simmondsia chinensis) es una planta arbustiva originaria del desierto de Sonora (entre la frontera de México y los Estados Unidos), y del desierto de Mojave (California, Arizona, Utah y Nevada).

La jojoba es el único vegetal que produce cera líquida o éster con propiedades físicas y químicas de gran utilidad para una amplia variedad de industrias básicas, entre ellas la industria cosmética. El aceite se obtiene de las semillas de esta planta, es de color amarillo, inodoro y atóxico.

No es volátil ni genera rancidez. Debido a su pureza prácticamente no requiere procesamiento físico o químico posterior, en otras palabras, no es un aceite refinado. Los indios americanos utilizaban la Jojoba como restaurador y acondicionador del cabello y como protector de la piel frente a las fuertes radiaciones solares del desierto.

La composición del Aceite de Jojoba le permite tanto hidratar como liberar la grasa de la piel, por eso se le atribuyen propiedades contra la caída del cabello producida por exceso de sebo en el folículo.

Los productos para el cuidado del cabello (champús, cremas) que contienen jojoba proporcionan mayor brillo y suavidad al cabello, ayudando en su regeneración y actuando contra la grasa y sequedad cutánea. Es muy beneficioso en el tratamiento del cabello graso, caspa o seborrea.

El ácido linoléico del aceite de jojoba, interviene en la regeneración celular, y las proteínas queratínicas que ayudan en la nutrición del cuero cabelludo, fortaleciendo y manteniendo el cabello sano, evitando las puntas abiertas u orzuela.

El aceite de jojoba está indicado para los problemas de la piel tanto por sequedad extrema como por desequilibrios de sebo. Actúa directamente contra el envejecimiento prematuro, hidratando las pieles secas, y evitando la acumulación del sebo.

La aplicación habitual del aceite de jojoba facilita los procesos de regeneración celular y aumenta tanto la elasticidad como la firmeza de la piel, suavizando las líneas de expresión. Además de su alto contenido en ceramidas, también está presente en el aceite de jojoba la vitamina E, que actúa como antioxidante, protegiendo la piel de los radicales libres.

Puede aplicarse el aceite directamente en la cara, después del lavado, o bien se puede combinar con alguna otra crema de su preferencia. Se absorbe rápidamente y no deja la piel grasosa. También ayuda a atenuar las manchas, previene la flacidez y aparición de estrías. Se puede utilizar de manera diaria durante el embarazo para prevenir la aparición de estrías.

Se puede emplear también para el tratamiento del acné, por su acción antiséptica y astringente. Útil en casos de psoriasis, rosácea, dermatitis, quemaduras solares y verrugas. Calma pieles irritadas, puede usarse después del afeitado o como desmaquillante.