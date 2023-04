Acepta tu responsabilidad

En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos sentido víctimas de las circunstancias que nos rodean.

Ya sea por temas laborales, conyugales, emocionales, de salud, etcétera. Siempre llega a nuestra mente la gran pregunta: ¿Por qué a mí?, como tratando de buscar una explicación que sea coherente para nuestra mente.

La realidad es que el 90 por ciento de las personas al sentirnos víctimas buscamos pasar la responsabilidad a alguien más, cuando la realidad es que rehuimos en aceptar que la mayoría de las veces la responsabilidad de las cosas es nuestra.

Hay días o incluso meses donde pareciera que empezamos todo con el pie izquierdo, nada sale bien o las malas noticias pareciera que no tienen donde más estacionarse. Algunos le llaman mala suerte y otros se van más allá y piensan que hay una conspiración en su contra, que lejos de dar paz aumenta la ansiedad y la paranoia.

Es cierto, cualquiera puede tener un día mal e incluso este podría extenderse muchos días más, y culpar a la suerte o a falsas conspiraciones no es más que un mecanismo de defensa con tal de no aceptar que durante un tiempo hemos venido tomando malas decisiones. Justificándolas con las mejores razones.

Llegué tarde porque mi carro no funcionó, desatendí a mi pareja por el trabajo, no me hice los estudios anuales porque no tenía dinero, etcétera. La realidad es que no hicimos nuestra parte del trato, que es el vigilar por nuestro bienestar, pero aceptar esta premisa no es fácil, duele y además es complicado lidiar con las consecuencias.

La terapeuta Adela Martínez menciona que el victimismo está relacionado con el autoestima desequilibrado que nos lleva a buscar refugio en la culpa, las lamentaciones, el azar, la mala suerte e incluso en los maleficios, con la finalidad de llamar la atención de otros con la esperanza de que vengan en nuestro rescate, una vez más eludiendo la responsabilidad que nos toca. En una paradoja, al corto plazo claro, que se acercarán compañeros y amigos, pero al final podrías alejar a personas que verdaderamente se han preocupado por ti al ver tu pasividad.

Por eso para identificar si estas padeciendo de victimismo podrías plantearte las siguientes preguntas:

¿Crees que te han tratado injustamente?

¿Crees que no tienes el control en tu vida?

¿Lo primero que piensas son las cosas negativas que están por venir?

¿Esperas o buscas la compasión de los demás para sentirte mejor?

¿La culpa de lo que te ocurre siempre es de tu jefe, tu pareja, tus amigos, el médico, etcétera?

Si has contestado ‘sí’ en algunas de las preguntas anteriores, podemos sospechar que el papel de victimizarse podría estar ocasionándote dolores de cabeza, para lo cual te sugiero que leas lo siguiente:

Primero escucha la forma en que te hablas a ti mismo, reconocer que probablemente tengas que enfocar tu energía a recuperarte y recuperar tu autoestima, pensar y actuar mucho en el auto-cuidado, dejando de lado creencias limitantes como que es egoísta hacer cosas para y por nosotros mismos, evita las comparaciones, y por último trabaja en la comunicación asertiva.