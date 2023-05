Estamos lejos de obtener resultados en materia ambiental, específicamente en lo que respecta a la calidad del aire, porque no se están generando acciones contundentes para evitar emisiones altamente contaminantes a la atmósfera, emisiones provenientes de diversas fuentes: de área, fijas, móviles y naturales. Estamos en una zona rebasada en contaminantes, ya sean gases o partículas, que respiramos en niveles fuera de norma casi en la totalidad de los días del año, con un claro ascenso de enfermedades derivadas de la mala calidad del aire y un número creciente de muertes prematuras a causa de la contaminación.

En un esfuerzo por dar respuesta al reclamo ciudadano, el gobierno del estado anuncia un plan maestro que incluye entre sus ejes la creación de una Agencia para la Calidad del Aire, una agencia que viene contemplada en las reformas realizadas a la Constitución, pero que había sido acordada con el Legislativo para dotarla de recursos legales, presupuestales y de actuación para el control de emisiones, inspirada en la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), que es un modelo a seguir a nivel internacional por los grandes resultados que ha logrado a través de los años, gracias a la estricta regulación que han creado en materia ambiental para mantener control de las emisiones y evitar la alta exposición de la gente a contaminantes ocasionados por el aire tóxico.

El gobierno del estado, sin embargo, para solucionar la crisis de manera inmediata ha convertido a la Dirección de Gestión de Calidad del Aire, con todo y titular, en la nueva Agencia de Calidad del Aire, con poco más que las mismas funciones que ha desarrollado desde su creación y que no han logrado dar resultados, ni siquiera en la medición adecuada de la contaminación ambiental de la zona metropolitana. La titular de la Agencia es experta en la materia, ha estado en esa área desde su creación en la administración de Jaime Rodríguez y ha colaborado de cerca en el proyecto de verificación vehicular que no ha logrado realizarse también, desde la administración pasada.

Los retos para la nueva Agencia del Aire son muchos, principalmente porque su creación, al no pasar por el Congreso del estado, no cuenta con un presupuesto asignado, que es indispensable para lograr los objetivos, no tiene el respaldo de una ley específica que le confiera facultades, responsabilidades y atributos que le permitan tener contundencia en el control de emisiones. La idea de la Agencia Ambiental siempre ha sido buena desde los esfuerzos realizados por el Congreso en la legislatura pasada; sin embargo, al no llevar el cauce legislativo para su creación, se debilita el esfuerzo y puede ser un proyecto más que en el papel suena bien pero que no funciona, tal como es el caso de la Procuraduría del Medio Ambiente del gobierno del estado, que recibe denuncias pero no puede operar sin el brazo de los organismos facultados para sancionar, como son la Fiscalía, la Secretaría de Salud o el municipio, por lo que no ha dado los resultados proyectados cuando fue creada por Jaime Rodríguez.

A propósito de emisiones, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la refinería de Cadereyta; es una gran oportunidad para que el gobierno del estado pida explicaciones a Pemex sobre las emisiones fuera de norma y a la Secretaría de Energía le solicite dar a conocer los proyectos de modernización para mitigar el impacto ambiental. Se antoja todavía muy largo el camino para respirar aire limpio.

