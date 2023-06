Agua a la vista

Si el gobernador Samuel García se quitara los guantes de box un rato y se asomara a lo que está haciendo su raza agropecuaria, quizá descubriría que ahí hay muuchos más bonos para su popularidad...

Y no sólo para su popularidad, sino ¡para todo Nuevo León!... Y es que en el campo nuevoleonés hay una mina de... ¡agua!... Sí, de agua... Agua en borbotones que podría usarse para la ciudad, que buena falta le hace...

Y no, no piense mal, no es ir a agarrar el agua de los campesinos, ni quitarles sus afluentes ni nada por el estilo... El truco es RECUPERAR el agua que se está DESPERDICIANDO EN CASCADA, despilfarrando y evaporando por los ANTIGUOS E INEFICIENTES SISTEMAS DE RIEGO... ¡Uffff!

Resulta que hoy el agua que se usa para regar los cultivos de la zona rural es TANTA –por contar aún con métodos rudimentarios– que equivale a ¡¡más de 3 veces lo que consume TODA la ciudad, o sea toda la urbe regia!!...

Pero si ese riego se TECNIFICARA, como ya está haciendo el alfil samuelista Marco González, secretario de Desarrollo Agropecuario, en un distrito de Montemorelos llamado El Chapotal, podría AHORRARSE HASTA EL 80% DEL AGUA QUE SE DESPERDICIA, y esa agua SERVIRÍA ENORMEMENTE PARA LA CIUDAD, pues es AGUA POTABLE... ¡Mega ufff ufff uffff!

Así que nuestro gobernador bien podría este año concentrarse en encontrar y rescatar esas minas de oro azul, o sea de agua, llevando tecnología al campo, y seguramente sería aplaudido AÚN MÁS que con lo de Tesla, porque estaría encontrando OTRA ALTERNATIVA QUE NADIE VEÍA VENIR para tener más agua MUY PRONTO...

Y sí, Samuel afirma que combatir a los prianistas es sumamente congruente con sus promesas de campaña de acabar con la vieja política, pero la verdad es que la gente no aplaca su sed con pleitos ni combate el calor con las broncas entre los políticos, así que esa tarea de ir a RESCATAR AGUA DEL CAMPO podría ser una mucho mejor batalla para don Samuel, ¿a poco nooo?

***

Vaaaaa pa señal la que mandaron la alcaldesa guadalupense, Cristina Díaz, y su hijo el presidente del DIF de Guadalupe, Tomás Montoya, al “presumir músculo” en un evento con casa llena en el Pabellón M…

Resulta que juntaron 4,500 de las llamadas “promotoras de la familia” durante el Primer Congreso por la Familia, tarea nadaaaa fácil... Y si usted echa cuentas, considerando que cada una de esas 4,500 simpatizantes de su causa puede acercar a decenas o hasta cientos de potenciales votantes, ahí ya estamos hablando de una estructura de decenas de miles bastaaaante interesante…

El mensaje es claro: La alcaldesa Díaz trae una fuerza ciudadana que va a ser reteharto útil para el 2024, y la tiene disponible “pa lo que se ofrezca”... ¡Uffff!

***

Donde se está viviendo mucha efervescencia morenista es en Escobedo, un municipio considerado como “tierra de #EsClaudia”... O al menos lo era hasta antes del Consejo Nacional de Morena del pasado domingo, donde se definieron las reglas para la disputa de la candidatura presidencial…

Y es que resuuuulta que un grupo de 30 simpatizantes de Marcelo Ebrard, encabezados por los ebrardistas de nombre Martín Salvador Ochoa y Betty de León, coordinador municipal y coordinadora estatal de “Morena Progresista”, respectivamente, tapizaron bardas, colgaron carteles e inauguraron la “Casa de Marcelo” en la colonia Provileón... ¡Uy!

Así, estos operadores de Ebrard pintaron no sólo las paredes sino también su raya, en claro aviso de que “pelearán la plaza” a los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, donde una de las entusiastas claudistas más visibles es la diputada local Anylú Bendición Hernández…

La pregunta picosa sería: ¿Será que acaso le falló a Abel Guerra, mandamás de Escobedo, el control sobre su territorio?; o más picosa aún, ¿a lo mejor don Abel anda navegando con doble bandera?… ¡Uffff!

***

Hablando de cosas ardientes, el calor preelectoral está a lo máximo a nivel nacional con las actividades diarias de las corcholatas, y la que ayer presumió un saludo “de peso completo” fue la aún jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum...

La Dra. Sheinbaum subió a sus redes sociales un mensaje que le envió ni más ni menos que “Rocky Balboa”; es decir, Sylvester Stallone (!!), con motivo de la megaclase de boxeo amateur que se organizará el sábado en el Zócalo la CDMX…

“Quiero enviarle a Claudia la mejor de las suertes… sigue golpeando”, dijo Stallone a la Sheinbaum en su videomensaje… ¡Órale!

No cabe duda que los políticos ya entendieron que armar conciertos y otros eventos multitudinarios es la manera de subir puntos... ¡Zazzz!

***

Oiga... Habrase visto a lo que están llegando las susodichas corcholatas para ganar seguidores –y votantes– en redes sociales…

Al estilo de las Kardashian y hasta de Ozzy Osbourne, el morenista y corcholato rebelde Ricardo Monreal estrenó en redes sociales su reality show llamado Monreality (¿es en serio, señor?), en el que aparecen su hija, esposa y colaboradores (¡megaufff!), y los que lo vieron dicen que al menos el primer capítulo lanzado ayer estuvo bastaaante entretenido…

Por si fuera poco, del otro lado del ring, Adán Augusto López sorprendió a no pocos al anunciar que NO renunciará a su cargo en la Segob... Pero ojo, no renunciará él, sino que le pedirá a su jefe, el presidente López Obrador, que mejor lo releve del puesto, ya que él no quiere renunciar a servir al pueblo de México, ni en Segob ni en ninguna parte… ¡Aja!

Y finalmente el que parece estar marcando el ritmo al baile morenista es el excanciller Marcelo Ebrard, quien anunció que este miércoles se convertirá en la primera corcholata que se registre ante el partido para buscar la candidatura presidencial de la 4T… Dio otro pasito adelante… ¡Ya comenzó el baile señores!

¡¡Yássas!!