Agua en NL... ¡sí hay!

¡Sí hay agua en Nuevo León!... La bronca es que está mal administrada, pues se pierde ¡hasta 70%! entre fugas urbanas y riego ineficiente en el campo... ¡Zazz!

Esa es la poderosa conclusión a la que llegaron seis expertos –de entre los mayores que hay en el país– sobre el tema, en el foro Agua y Futuro: El Desafío de Nuevo León organizado por El Horizonte y Azteca Noreste y televisado ayer domingo...

El dato es contundente: en todo Nuevo León al año llueven hasta 30,000 millones de metros cúbicos de agua, y la cantidad que necesitamos, también en un año, es de apenas ¡2,000 millones de m3!... O sea, la madre naturaleza nos bendice y nos dota de 15 VECES EL AGUA QUE OCUPAMOS, por lo que el problema no es “tenerla” sino saber “cuidarla” y distribuirla sin desperdicio...

Esta información no sólo es interesante, sino que es muy ESPERANZADORA... Malo fuera que en nuestra cuenca y en nuestra región de plano NUNCA LLEGARA ESA AGUA; ¡sí llega y sí está aquí!... La cosa es que obviamente no podemos captar y almacenar todo lo que llueve en el estado, pero SÍ podemos hacer que se pierda menos en el campo y que se fugue menos en las tuberías...

El problema no es imposible de resolver... En un distrito de Aguascalientes, por ejemplo, tecnificaron el riego de todas las cosechas y lograron CONSUMIR UNA TERCERA PARTE de lo que antes usaban, y a la vez PRODUCIR EL DOBLE DE CULTIVO... ¡Increíble!... La inversión se pagó sola: en pocos años se recuperó y generó ganancias, además de RESCATAR MUCHA AGUA...

Bien haría el gobierno de Nuevo León en asomarse a estos datos... Si se lo propone, el gobernador Samuel García podría convertir a este estado en MODELO NACIONAL de manejo adecuado del agua, matando dos pájaros de un tiro: se mejora el campo y se rescata MUCHA agua para la ciudad... Mejor, ¡imposible!

Síganos leyendo esta semana porque le estaremos hablando de las perlas informativas que salieron en este foro... ¡Pendientes!

***

En la grilla casera, el gobierno del estado obtuvo un “logro” en su diferendo con el PRIAN, algo que al mismo representa un golpe para los municipios urbanos más grandes...

Este lunes Javier Navarro, secretario de Gobierno, dará una conferencia para hablar sobre un recurso de revisión que interpuso el alcalde de El Carmen, Humberto Medina, sobre los fondos que el estado debe repartir a los municipios del estado…

El edil de El Carmen, de MC, quiere que sea pareja la repartidera y logró que el Tribunal de Justicia Administrativa de NL suspendiera las transferencias del gobierno a municipios, y ahora ese fondo quedaría “congelado” hasta que se resuelva a fondo ese asunto…

Si bien esto beneficia al gobierno, a El Carmen, y a otros municipios no prianistas, también hay que decir que los que pudieran salir perdiendo son los ciudadanos de esos municipios grandotes, que podrían ver sus obras pendientes retrasadas, mordisqueadas o muuuy disminuidas… ¡Uffff!

***

Del que acusan que anda “saludando con sombrero ajeno” es del alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, por presumir a los cuatro vientos, como si fuera un logro propio y en plena época ya “preelectoral”, el haber donado patrullas a los municipios del sur del estado…

Y es que esto suena, parece y hasta huele a promoción personal con fines electorales, siendo que Miguel NO pagó por esas patrullas y demás bienes que donó; esos se compraron con patrimonio municipal, o sea, con los impuestos de los sampetrinos...

¿Qué necesidad tiene de informarlo, relacionándolo a su imagen y mediante las vías municipales, si se trata de un acto altruista? Es mucha casualidad que se difunda justo cuando el alcalde sampetrino anda tras la nominación a una curul federal en las próximas elecciones, ¿no creee?… ¡Hmmmm!

***

En la polaca nacional, pues fíjese que hoy inician en varias ciudades de México las pre-pre-campañas de las “corcholatas presidenciables” de la 4T para intentar ganar el pomposo título de “coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”… ¡Ay’joesú!

Y resulta que a estas corcholatas les impusieron en el INE supuestas “duras reglas”, que son las siguientes: no pueden hacer llamados explícitos al voto; no deben pedir apoyo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular; tampoco dar a conocer sus propuestas o promesas electorales; no deben realizar manifestaciones con fines electorales y su partido debe vigilarles sus gastos… ¡Órale!

Ahora, la pregunta inevitable que se hace Protágoras es si de verdad van a respetarlas, y si de verdad el INE –que ahora controla Morena– va a sancionarlos si no lo hacen, y si de verdad el sistema de justicia va a “ajusticiarlos” si no lo hacen, cuando al Congreso y buena parte del país también los controla Morena... ¡Uffff!

A lo mejor la esperanza está en que “el fuego amigo” –o sea, la grilla entre ellos– sea el que los obligue a frenarse y respetar poquillo más estas máximas... Y quizá algo de vigilancia de la oposición si de verdad ahí se ponen las pilas...

Porque uno tendería a pensar que seguramente Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal SÍ harán campaña proselitista preelectoral, y que para eso es este periodo… ¿A poco no?

¡¡Yássas!!