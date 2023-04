Álcali-Vitro: el reto de ser 'sustentable'

Podríamos afirmar que los regios, más que nunca, estamos haciendo “un examen de conciencia” sobre el dilema de mantener la productividad de nuestras industrias, pero asegurando un entorno limpio y saludable…

En ese tenor es importante escuchar voces como las de vecinos de García, que durante décadas vieron con normalidad –casi como si “no hubiera otra opción”– el soportar la polvadera que a diario los “sepulta”, proveniente de la planta de Álcali, empresa de Grupo Vitro...

Hoy estos vecinos despertaron a una nueva realidad: la de que NO es normal y NO es correcto respirar ese aire tóxico, y que ¡se vale quejarse!...

Y salieron a contar “su verdad”: aseguran que viven encerrados, prácticamente “encarcelados”, porque ante las emisiones que los rodean tienen que cerrar y “sellar” puertas y ventanas para que no se meta el polvo a sus hogares… ¡Eso no es vida digna!

Inclusive, según denuncian, Álcali ha ignorado las alertas ambientales, pues en la última de éstas no siguió las ordenanzas de la norma, como humedecer patios y suspender las emisiones de polvos... ¡Ups!

Llegó el momento para que nuestra industria, a la cual valoramos –por supuesto– por la gran cantidad de empleo que genera y porque la nuevoleonesa es incluso el “motor de México”, cumpla ese interesante y contemporáneo concepto que es el de la “sustentabilidad”...

Concepto que engloba la idea de que las cosas sí pueden funcionar, pero siempre y cuando nos garanticen “un mañana”: o sea, que en nombre del progreso no pongan en peligro ni el equilibrio natural, ni nuestro propio bienestar… De lo contrario, ¡es suicidio!

La productividad ya la tenemos, ¡abunda!... Ahora el reto es que los procesos NO nos enfermen y NO nos aniquilen potencialmente, porque de nada sirve la abundancia si no hay salud, si no hay calidad de vida y si no hay “futuro”....

Ahí está el llamado para que Álcali-Vitro encuentre la manera de “coexistir” con la comunidad: que busque técnicas modernas –como los filtros industriales– para no contaminar así... Y si no puede, ¡que se mueva de ahí!…

***

Unas simples lluviecitas... causaron unos megabaches en San Nicolás... La pregunta es, ¿cómooo?... ¿Qué clase de mantenimiento tienen esas avenidas para que pase algo así? (porque, ojo, en ningún lugar de la urbe regia la lluvia dejó tanto desastre como en “San NicoRanch”!!)...

Vialidades claves como Sendero y Universidad se convirtieron en pocas horas de agua en auténticas “zonas de guerra”, como si las hubieran bombardeado los rusos... Siendo avenidas tan importantes, con constante paso de tráfico pesado, ¿por qué no están mejor atendidas?

Revisando la historia reciente encontramos que el último alcalde que bacheó ese lugar fue Víctor Fuentes, hace más de seis años, pero luego ni al anterior edil, Zeferino “Chefo” Salgado, ni al actual alcalde, Daniel Carrillo, se les ocurrió meterle mano… ¡Se pasan!

Bueno, siendo sinceros, “Chefo” Salgado prácticamente no existió en la vida pública nicolaíta en esa su segunda vez como alcalde (¿acaso hizo alguna obra?), mientras que Daniel “Carro, Carrito, Carrillo” empezó ya muy tarde a recarpetear; de hecho apenas estaba empezando cuando estas lluvias lo alcanzaron... ¡Too late, Danny Boy!... ¡Caray!

***

¡Vaya! Por fin el gobierno federal reaccionó y tomó una medida que se esperaba tomara desde días atrás, que era proceder legalmente contra Francisco Garduño, titular del INM, por la trágica muerte de 39 migrantes en un centro de detención del INM en Ciudad Juárez, el 29 de marzo…

En esta columna informamos desde hace ya varios meses que al interior del gobierno federal había cierta preocupación por el desempeño de Garduño; es más, hasta se esperaba que el hombre fuera a causar un gran problema a la 4T, porque dicen que no obedecía a nadie, ni siquiera a sus inmediatos superiores en la Secretaría de Gobernación… ¡Uts!

Qué bueno que La FGR ya inició un proceso penal contra este alto mando de Migración, y aunque falta ver que la indagatoria prospere, por lo pronto es una señal muy importante, tanto nacional como internacional, que envía el gobierno de López Obrador… ¡Cero impunidad!

Ah, pero hay que ver esto con más colmillo: a la vez que se está procediendo contra un mando importante del INM, al mismo tiempo se está protegiendo a una “corcholata menor” –pero corcholata al fin– que es Adán Augusto López, porque al dirigir todas las baterías contra Garduño los reflectores se alejan de su inmediato superior que era nada menos que el secretario de Gobernación actual, de quien se sabe busca afanosamente la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024…

***

Presionado o no por los republicanos, el presidente Joe Biden se vio obligado a adelantar oficialmente el FIN de la emergencia nacional por Covid-19 en Estados Unidos, y firmó el papelito correspondiente, que estaba previsto para el 11 de mayo...

El decreto terminará por darle la puntilla final a muchas de las medidas restrictivas impuestas en la era pandémica, y aunque los cubrebocas ya no se exigen en espacios cerrados ni en los transportes públicos de EUA desde abril del año pasado, la medida aún persiste para hospitales y casas hogar de personas mayores...

Ahora, tras la publicación de esta ley que entierra al Covid-19 como enfermedad pandémica y lo deja como una endémica, podrían –o DEBERÍAN– cambiar también los requisitos que se exigen a los visitantes extranjeros a EUA, ya que hasta el momento aún se exige un esquema de vacunación completo (mientras que el examen Covid ya es cosa del pasado)...

Lo más importante de este asunto es que se deja atrás un capítulo de la historia... Desde hoy, la vida debe volver a su normalidad absoluta, y NO hay argumento legal o sanitario que pueda justificar una acción restrictiva a las libertades tradicionales del mundo occidental bajo el pretexto del “riesgo sanitario”, pues la emergencia YA NO ES TAL...

En cuanto a lo económico, se pone interesante el asunto: Biden tendrá que reducir o de plano cancelar el recurso que su gobierno destinaba como ayuda a un gran sector de la población para solventar la pandemia y sus efectos… Así de severa estuvo la “manita de puerco” que le hicieron los republicanos en las dos cámaras al presidente… ¡Bolas!

¡¡Yássas!!