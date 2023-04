Alcantarillas para apreciar

¿Qué tan frecuentemente voltean al piso a ver las alcantarillas de la Ciudad? Yo lo hago, pero creo que no con la frecuencia que debería, sobre todo si estoy aquí en Monterrey, siento que ya no me estoy perdiendo de nada.

Hasta hace unos años, nunca me tomé el tiempo de observar las tapas, pero un buen día una amiga me contó que ella colecciona fotos de éstas… allá a dónde va, siempre anda viendo sus diseños y les toma foto.

La historia dice que las tapas de los registros comenzaron a usarse en el siglo 19, y era simples placas de hierro lisas, pero notaron que al ser lisas, tanto las personas como los caballos resbalaban al pisarlas y provocando accidentes; así se decidió que para tener una mayor tracción se debía poner algún tipo de grabado. Con el paso del tiempo, estos decorados se hicieron comunes para adornar las calles.

Las tapas más bonitas de una ciudad suelen estar en sus centros, y el diseño clásico es el logo de la administración actual más el nombre de la ciudad, pero sí hay lugares en donde se le invierte a esto y las alcantarillas terminan siendo un atractivo turístico. Veamos algunos ejemplos:

París es famosa por su red de drenaje y alcantarillado y por supuesto sus tapas son igualmente famosas: algunas simplemente incluyen coordenadas de su ubicación así como el nombre de su fabricante, pero otras son grabados que se asemejan al diseño de los vitrales de algunos de sus mayores símbolos, como Notre Dame o la Ópera Garnier. También es posible ver sus puentes y hasta la Torre Eiffel.

Se dice que las tapas más bonitas que podemos ver están en Japón. Tokio, Osaka, Kurashiki y Nara son algunas de las ciudades que más se destacan por este arte. Sus diseños incluyen paisajes de arrozales, flores de loto, arquitectura típica, samurais y por supuesto, los famosos cerezos en flor.

Incluso algunas de estas tapas muestran un poco de su cultura pop al colocar a la gatita Kitty a color para deleite de los locales y turistas. En el país nipón es raro encontrar una alcantarilla con una tapa común y corriente.

Barcelona, Madrid, Brujas y Berlín… son lugares que también se distinguen por este arte. Ahí es posible ver sellos reales, banderas, paisajes y hasta sus famosos castillos. Yo recuerdo las de Roma, en donde si bien hay muchos registros normalitos (como los que rodean al Panteón), también es posible ver algunos con diseños que incluyen símbolos de la ciudad.

En México también es posible ver alcantarillas muy bonitas. Ciudades coloniales como Guanajuato, San Miguel de Allende, Puebla y grandes urbes como Guadalajara y la Ciudad de México tienen diseños que vale la pena apreciar. Recuerdo particularmente en éstas últimas, una con las torres de la catedral jalisciense y otra con símbolos aztecas.