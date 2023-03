Alerta bancaria en EUA

“No es digno de mandar a otros hombres aquel que no es mejor que ellos”.- Ciro el Grande (600 a. C.-530 a. C.), rey de Persia

En Estados Unidos, las autoridades financieras hacen todo lo posible para que no cunda una pandemia de crisis bancarias, con catastróficas consecuencias al sector productivo, pero en especial al financiero.



La crisis en el banco especializado en apoyar proyectos tecnológicos las llamadas “startups”, SVB, al buscar recapitalizarse, destapó un boquete en sus finanzas y, con ello, el temor de los ahorradores sobre el futuro de su dinero depositado en esa empresa bancaria.

Es considerado un banco “grande”, manejaba recursos que impulsaron a empresas tecnológicas como Airbnb, DoorDash y Dropbox, a través de la incubadora de startups Y Combinator.

Las autoridades financieras estadounidenses se dieron a la tarea de confiscar los activos de SVB e informar a los ahorradores que tendrán todo su dinero de vuelta, a fin de evitar pánico. No están saldando al banco, sino a los ahorradores, con recursos públicos. Una crisis bancaria sería una catástrofe para el país y donde salen perdiendo los más pobres.

El Promedio Industrial Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron. La crisis bancaria del corporativo SVB que incluye Silicon Valley Bank, cuyas acciones se han desplomado más del 70 por ciento. Su cotización en Wall Street fue suspendida y finalmente el estado de California ordenó el cierre de la entidad financiera en Silicon Valley.

¿Por qué cayó? El derrumbe se dio después de que se conociera un intento fallido por recapitalizar al banco que se especializa en financiar al sector tecnológico y su caída arrastra a la baja a los papeles de otras acciones financieras.

Al mismo tiempo, las medidas de aumentar las tasas de interés han resultado contraproducentes. De esa manera se contrajo la demanda por recursos frescos, a pesar que la Fed aumenta los costos de los préstamos.

Esto, aunado a la inflación que no toca techo.

Reguladores de Estados Unidos incautaron los activos del banco Silicon Valley después de que se produjera una estampida bancaria, la mayor quiebra de una entidad financiera en el país desde la de Washington Mutual en plena crisis financiera hace más de una década.

Silicon Valley, el decimosexto mayor banco de Estados Unidos, quebró después de que los depositantes, en su mayoría trabajadores del sector tecnológico y empresas respaldadas por capital riesgo, conocieron de la crisis y a través de transferencias electrónicas vaciaron sus cuentas desde el miércoles de la semana pasada.

Analistas consideran que esta es la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos.

El banco tenía profundos vínculos con industrias y startups de Silicon Valley y Y Combinator, la impulsora de proyectos tecnológicos, por lo que muchos de estos podrían quedarse en sólo “proyectos” y se necesitaría que otros bancos similares pudieran impulsar los “sueños” de los “nerds” estadounidenses.

Sin embargo, esto se gesta en Estados Unidos, pero en México han pasado de noche crisis bancarias del sector comercial. Miles de ahorradores han quedado, en este sexenio, sin su dinero. El ejemplo más desastroso es el de Banco Famsa, con casi 600,000 clientes. Así, se suma Accendo, considerado el “mejor banco Fintech de México”. En estos momentos 2,500 personas reclaman el total de su dinero ahorrado.

Al poner nuestras barbas a remojar, los sistemas de alerta de las autoridades mexicanas deben ir más allá de supervisiones “en secreto”. Se debe conocer e informar la salud de las instituciones para que pueda actuar adecuadamente el ahorrador e inversionista.

Es un poco de cuidado, desde el gobierno, y todos contentos. Si en EUA los agarraron papando moscas, aquí las cosas están más complicadas.

PODEROSOS CABALLEROS

MICHOACÁN: Incontrolable la inseguridad en el estado que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Hay regiones en las principales ciudades donde el crimen organizado tiene completamente copado a millones de michoacanos. Los extorsiona, les viola a sus jovencitas y les roba sus propiedades. Hay derecho de vía que imponen las carreteras a los productores de aguacate, limón, berries y muchos productos agrícolas, así como la producción porcina. A quien no pague derecho de piso, le incendian sus negocios que pueden ir desde una tortillería hasta industrias, bares, centros de esparcimiento. Sí, hablamos de terrorismo y esto provoca diásporas de los más pobres en el país. Incompetencia y corrupción.

SEGALMEX: López Obrador dijo que en su gobierno no se permite que se robe dinero, ni que se abuse de su cargo, por lo que presentaron una denuncia y actualmente hay ocho trabajadores detenidos de Segalmex. ¿Dónde esta el director de esa empresa que tiene un boquete por $9,000 millones de pesos (mucho más de los “ahorros” del INE)? Giraron 22 órdenes de aprehensión, pero hasta el momento sigue sin ser llamado a cuentas el que fue director de esa empresa de “seguridad alimentaria”, Ignacio Ovalle Fernández, a quien le dieron, hasta el momento, 11 de ventaja. El expriista, arropado desde Palacio Nacional. Oficialmente, dicen que hay denuncias por la adquisición de 7,900 toneladas de azúcar que no e comprobó la entrega. Segalmex no es un cochinero, es una cloaca que salpicará a muchos.

