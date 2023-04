Alfaro y el suicido de Raúl Padilla: teoría de la conspiración

Raúl Padilla, quien movía los hilos en la Universidad de Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro, se suicidó ayer con un tiro en la sien.

Apenas corrió la noticia, en la red profunda se urdió una teoría de la conspiración para culpar falsamente a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, de este suicido y lo vinculan al asesinato del ex gobernador Aristoteles Sandoval en diciembre del 2020 e incluso con el suicidio del ex rector Carlos Briseño, en el año 2009.

Ni Raúl Padilla, ni Aristóteles Sandoval, ni Carlos Briseño mantenían buenas relaciones con el actual gobernador Enrique Alfaro, pero eso no implica que Alfaro tuviera algo que ver con estas muertes violentas.

Carlos Briseño en realidad se mató por las presiones que sufrió de parte de su ex amigo Raúl Padilla, con el agravante de que Briseño sufría de trastorno bipolar, lo que lo llevó a renunciar a la rectoría de la UdeG en 2008.

Aristoteles murió asesinado por causas misteriosas en Puerto Vallarta, aunque más bien se culpa al crimen organizado de su muerte.

Y en el caso de Raúl Padilla, si bien su confrontación con Enrique Alfaro había rebasado todos los límites, desde que Alfaro fue alcalde de Tlajomulco, en realidad todo indica que Padilla acabó con su vida para no seguir sufriendo de un cáncer terminal que lo mantenía postrado desde hacía meses.

Tan no tiene nada que ver Enrique Alfaro con la muerte de Raúl Padilla, que quienes se quedarán con el control de la UdeG serán el hermano del fallecido, el ex rector Trinidad Padilla y su primo, el ex rector Tonatiuh Ramos Padilla. Ambos controlarán los más de 14 mil millones de pesos que maneja la UdeG.

No caigamos en las teorías de la conspiración, evitemos la red profunda y busquemos siempre pruebas confiables.

Y ahora el turno es tuyo; ¿has escuchado hablar de la red profunda? ¿Crees que pueden ser confiables las teorías de la conspiración?

