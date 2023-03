‘Alito’ de visita en Mty

Ayer estuve en la sesión de Vertebra, N.L. , debo decir para los que no estén familiarizados con el nombre que se trata de la organización de organizaciones donde confluyen los líderes de muchos organismos de la sociedad civil, al que se denominó Foro de Líderes rumbo al 2024, evento que organizó la directiva que encabeza la Lic. Gabriela Sagaón, para iniciar el ciclo o desfile de personajes de los diferentes institutos políticos, ante este foro conformado por los diversos organismos de la sociedad civil, Alejandro Moreno quien surge de las juventudes priistas, en su trayectoria ha sido desde regidor, diputado federal en tres ocasiones, senador, Gobernador de su estado y ahora presidente del PRI.

En su exposición tuvo a bien saludarnos a los expresidentes por nombre y apellido, es decir, que si hizo la tarea pues le preguntó a sus compañeros diputados, alcaldes que le acompañaron respecto de quienes estábamos en el lugar y los perfiles de cada uno, así como de la organización sus miembros entre otros datos que francamente lo hacen verse bien, pues no conozco a nadie que le moleste que al primer contacto te hable por tu nombre, en mi caso ambos publicamos nuestras columnas de opinión en El Horizonte, así que por lo menos nos leemos; en su presentación hizo un recuento de los resultados que como partido político ha tenido mientras que él ha encabezado la Presidencia del CEN del PRI, mencionó la cantidad de gobiernos estatales, diputados federales, diputados locales, alcaldías que están en manos de sus correligionarios en todo el país, la cantidad de votos que han tenido, hizo un comparativo de los votos de cada partido y como se puede construir una alianza de partidos y lo que dicen las matemáticas de la suma de votos lo que muestra es que para la alianza consideran muy viable estar en un porcentaje competitivo para enfrentar al partido en el poder, léase Morena y sus aliados.

Tiene confianza en que los resultados de los procesos en los estados de México y Coahuila, según sus afirmaciones tienen con que ganar y así lo harán y en base a esos triunfos esperan fortalecer la alianza para las federales del siguiente año. No perdió oportunidad para señalar los defectos y errores del actual gobierno al mismo tiempo denunciar que ha sido perseguido, acosado tanto el como su familia y que con todo y eso no lo van a hacer que se vaya del país, ni lograran callarlo.

Hizo un recorrido de los resultados, mostró datos y números de los recursos económicos que maneja el partidazo, lo relevante es que van saliendo de las deudas que venía cargando de años anteriores. Al terminar su exposición hubo un espacio para preguntas y evasivas al que ofreció contestar cuantas preguntas le hicieran, así con esa disposición se le pregunto por temas de salud, de educación, de ciber seguridad, hubo quien le sugirió que en función de la mala percepción que se tiene de los políticos en general, que seria muy conveniente que se presentara un candidato ciudadano por la alianza y no necesariamente unos de los miembros de los partidos políticos, él menciona que quien sea el candidato debe tener ciertas habilidades que sólo le encuentra a los políticos para poder confrontar los problemas nacionales incluso la delincuencia organizada, entre otras cosas igual de importantes, puso varios ejemplos de quien debería de operar a un paciente y también de quien debe volar un avión, él se definió como político profesional y dijo fuerte y claro que no tenía empresas ni negocios que eso se lo deja a los emprendedores empresarios y la pregunta más picosita con la que se cerró la sesión es ¿si el aspiraba a ser el candidato de la alianza Sí por México? a lo que hábilmente se excuso por no ser los tiempos para realizar una manifestación en ese sentido, sin embargo en el final de su explicación dijo para quien lo quiera entender que Alejandro Moreno esta listo para trabajar y servir a México y que no se deja amedrentar reiterando que esta listo y preparado, que así estará, respuesta inteligente que permite al auditorio saber que el señor esta dispuesto, sin hacer como tal una manifestación o acto anticipado de campaña. En corto dijo que le faltaba poco para incluirlos a todos los partidos que no van en la coalición de Juntos Hacemos Historia y quien me conoce ya saben cómo soy, así que le dije que empezara por fomentar la unidad en nuestra tierra.