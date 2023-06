Ambición de poderes

La división de poderes es un elemento esencial de los sistemas democráticos, este principio busca lograr un equilibrio y evitar la concentración de poder en una sola persona o institución, en México está contemplado en el artículo 49 de la Constitución y su observancia es imperativa para todos.

La historia moderna del país nos demuestra que durante más de 70 años la división de poderes fue prácticamente nula, el régimen del PRI no sólo mandaba desde el Ejecutivo sino también desde el Poder Legislativo, lo que reforzaba con una amenazante influencia sobre el Poder Judicial.

Gracias a la alternancia en el gobierno y a la existencia de mayor participación en la vida democrática del país, la separación de poderes se ha visto fortalecida y, en algunos casos, comienza a funcionar.

Sin embargo, dentro de este aparente contexto evolutivo en el que la democracia empieza a ser cuestión real y no sólo una idea plasmada en un papel, podemos observar que la ambición de poder de algunos gobernantes sigue siendo infinita a pesar de lo que la historia ha enseñado. Tal es el caso de nuestro señor Presidente quien sin pena alguna arremete contra cualquier autoridad que lleve a cabo un acto que no sea de su agrado o conveniencia.

El gobierno de AMLO ha estado plagado de embates públicos y privados contra quien no está alineado a los intereses del mandatario, así lo demuestran los constantes ataques mediáticos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), periodistas, políticos, exgobernantes, empresarios y más recientemente se le criticó el haber utilizado a la Marina para orillar a Ferrosur a aceptar un “acuerdo” conveniente a las intenciones del presidente.

Este comportamiento del Presidente pareciera ser un rasgo de personas echadas para adelante que buscan lograr sus objetivos a como dé lugar, en el caso concreto, lo que el Presidente dice para justificar su actuar es que todo lo que él hace o dice es por el bien del pueblo. Más allá de analizar si en cada caso ha estado en lo correcto o no, lo cierto es que AMLO cuenta con la legitimidad que le otorga el haber recorrido el país durante años, ganándose el apoyo y cariño de la gente que lo respalda y que lo ha llevado a ganar las elecciones presidenciales en dos ocasiones y ahora lo mantiene con una aprobación de aproximadamente el 70%, lo que lo coloca, según algunos encuestadores, en el segundo lugar a nivel mundial.

Por lo que se ve, la idea de controlar o influir sobre el resto de los poderes a pesar de haber sido elegido únicamente para ser titular de uno de ellos, no es exclusiva del Presidente.

Nuevo León está viviendo una crisis política debido a la nula coordinación que existe entre los órdenes de gobierno y esto no sólo se refiere al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino que ha alcanzado también a los municipios opositores del gobernador en turno, a la Fiscalía del estado y, desde luego que también al Legislativo y Judicial.

El motivo no es un secreto, el gobernador Samuel García se ha encargado de hacer pública su animadversión hacia determinados personajes a quienes acusa de tener controlado el Poder Legislativo, Judicial, Fiscalía General del estado y hasta a los municipios opositores. Esta cuestión evidentemente no le gusta al mandatario, quien lejos de utilizar sus habilidades políticas para buscar acuerdos que permitan la ejecución de los proyectos que el estado necesita, pareciera estar más empeñado en descalificar públicamente a ciertos personajes y, en su generalidad, a todo lo que huela a PRIAN.

La retórica de afirmar que todo lo que sea PRIAN es corrupto y está mal, en contraposición a lo que el gobernador dice es lo justo y lo mejor, sólo refleja el deseo de poder controlar lo que hoy no se puede y eso atenta contra la división de poderes.

Samuel García es un político con virtudes sobresalientes, su visión sobre lo que debería ser Nuevo León refleja una gran capacidad como persona y como político; sin embargo, su temple para lograr acuerdos con la oposición pareciera no ser un recurso que tiene contemplado. García acusa a la oposición de querer bloquear todo lo que él intenta y tal vez está en lo cierto, pero debe entender que esa es una consecuencia de la división de poderes que debe sopesar con las herramientas que ya tiene y no con los conflictos que no tenía.

La paciencia de García Sepúlveda parece haberse agotado, la prudencia cada vez es menor y las amenazas públicas cada vez más constantes. En fecha reciente amenazó con expropiar terrenos municipales destinados a la utilidad pública, lo que pareciera una cuestión sumamente difícil desde el punto de vista constitucional, conflicto que seguramente tendría que ser resuelto por la SCJN en quién sabe cuánto tiempo. Por si fuera poco, esta misma semana anunció en sus redes sociales que pediría la destitución del fiscal General al Congreso afirmando que “ministeriales armados de la Fiscalía estaban tratando de ingresar a las instalaciones de Torre Administrativa”; sin embargo, la realidad fue que, según informó la propia dependencia, personal administrativo de la Fiscalía, que no portaba armas, intentó entregar un oficio en la Torre Administrativa, situación que García denunció públicamente en sus redes sociales afirmando que el fiscal está al servicio del PRIAN.

Si las posturas entre el gobernador y el PRIAN no cambian, seguramente el conflicto continuará hasta que llegue la madre de todas las batallas: las elecciones de 2024, en donde seguramente ambos bandos ya están planeando echar toda la carne al asador.

Lo cierto es que nadie desea la concentración de poderes ni el golpeteo político de todos los días, los ciudadanos escogemos a nuestros gobernantes para que se encarguen de resolver los problemas del estado no para que los anden haciendo públicos en redes sociales provocando un clima de conflicto, de ingobernabilidad y discordia, a menos que eso sea lo que se le quiere decir a los nuevos inversionistas que llegan al estado.