AMLO acusa de ‘lanzada política’ contra AVA…

Un asunto nos debe quedar claro a todos, cuando se trata de unidad y respaldo, nadie como el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender a los suyos, sus espacios conquistados y a sus amigos.

En este sentido, ayer y luego de varios días de confrontaciones de autoridades castrenses, las guardias nacional y estatal con grupos del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio foro en la mañanera al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para explicar lo sucedido en el Noreste de Tamaulipas.

Al mismo tiempo, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que todo obedece a una “lanzada política” contra el gobernador Américo Villarreal Anaya. ¿De parte de quién? Preguntó el Presidente, pero en las redes sociales se alude que el exgobernador “estaría calentando la plaza” con fines políticos.

Por lo mismo, está en marcha un operativo especial de 710 elementos con apoyo de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército, con el objetivo de reforzar “la seguridad en los municipios de Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez y Soto la Marina”.

Obviamente, el PAN, en una declaración a medios, argumentó todo lo contrario. Lo cierto es que luego de seis años de panismo “cabeciano”, son muchos los que se dan por afectados y no compran la versión, sencillamente porque lo de AN en Tamaulipas, con sus excepciones, no fue amabilidad.

Sobre todo en la capital, donde la burocracia le saca la vuelta a CDV, y quien lo dude, que se vaya a la estadística electoral, donde ni el PRI o el PRD les sumó y ganaron tanto AVA como Lalo Gattás con respaldo de los trabajadores estatales.

Por cierto, en temas que son muy estratégicos para todo lo que venga en el proceso de 2024. La SNTE estatal y nacional se manifestaron aliados del gobierno estatal en alianza formal con la Secretaría de Educación de Lucía Aimé Castillo Pastor.

Al mismo tiempo, el dirigente estatal, Arnulfo Rodríguez, afirmó que lo siguiente: “Valoro mucho las respuestas que nos ha dado ya, porque una cosa son las palabras y otra cosa es el hecho, y había cosas que estaban sepultadas, que no eran culpa de esta administración y que tenían más de seis años y nos ha ido ayudando a quitar esos candados”.

Importante porque ya sabemos que cuando se trata de tener al magisterio como aliados, su utilidad es altamente efectiva.

De lo demás, hacemos votos por que la sociedad no sea víctima del fuego cruzado que emane de la política, pues la entidad, como todo el mundo sabe, es un territorio de tanta riqueza que lo que menos necesitamos son conflictos, y sí unidad de la sociedad civil, sector privado y los tres órdenes de gobierno para seguir avanzando en favor de mayor calidad de vida y bienestar.