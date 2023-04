AMLO: Del Covid ¡a NL!

Con la novedad de que, tras la enfermedad de AMLO, SÍ se postergó la Cumbre Latinoamericana en Cancún –proyectada a principios de mayo–, pero NO la visita del presidente a Nuevo León ¡este sábado!, al menos hasta ahora...

Es más, para “hoy-hoy-hoy”, como decía Fox, están convocados toodos los gobernadores de Morena a Palacio Nacional, a un “encuentro con AMLO”, aunque aún no se define si el estará presencialmente, aunque los mandatarios sí lo harán... ¡Órele!

Vamos, técnicamente hoy miércoles ya habrían pasado tres días del “Covid” del presidente y pudiera estar en condiciones de salir, si su salud lo permitiera... Porque, además, nadie ha cancelado tampoco la visita a la refinería de Cadereyta, NL, de este sábado 29 de abril, que el propio Samuel García ya “cantó”...

Y claro, la pregunta obligada –digamos inevitable– es, ¿entonces el Presidente ya está bien, nunca estuvo grave o qué fregados pasó realmente?...

Y el dato que confunde, le decíamos, es que se haya pospuesto la Cumbre para la Integración Agroalimentaria de América Latina del 6 y 7 de mayo, a menos que, siendo “bienpensados”, concluyamos que ese evento sí lo vean “maratónico” y de mucho desgaste... Aunque la verdad sea dicha, todo esto deja un sabor “inquietante”, por decir lo menos... ¡Ufff!

***

A Protágoras le dicen que no es precisa –y más bien desinforma– esa versión que ha circulado mediante notas periodísticas de que en el IMSS de Nuevo León se ha ordenado no recetar medicinas que no estén en existencia, cuando, para colmo, hay varias de estas medicinas que no tienen sustituto...

Veamos... gente cercana a estos procesos, obviamente fundamentales para la salud de los nuevoleoneses, de buena intención nos dice que quieren que se sepa la versión que –nos afirman– es la enteramente correcta (y los propios médicos, nos aseguran, pueden corroborarla)...

Sí, en efecto, nos explican, los médicos del IMSS NO recetan los fármacos que no están disponibles o en existencia, simple y sencillamente porque ¡sería absurdo hacerlo! –como “un balazo en el pie”–, pues lo mismo haría cualquier doctor del sector público o privado, cuando su objetivo es curar al paciente, y no tenerlo esperando...

Lo que hacen es recetar un medicamento sustituto, que con toda seguridad funcione igual, de los cuales hay prácticamente en todos los casos... La susodicha nota mencionaba cuatro nombres de medicinas, y según los médicos del IMSS consultados, al menos tres SÍ tienen sustituto –contrario a lo que dice la nota–, y por eso sí se puede aplicar esta práctica...

Del cuarto medicamento, nos aseguran, ¡ese no escasea!... Así que, según ellos, la información difundida trae varios datos erróneos, “quizá con el afán de golpear políticamente al Presidente”, según la opinión de estas personas... ¡Upsss!

***

Así como en Nuevo León los espectáculos proyectados este año van a detonar un aumento en la derrama económica turística de hasta 33%, así también la Ciudad de México vivirá este fin de semana su propio boom en derrama de visitantes por dos eventos de talla mundial…

Uno, el principal de ellos, es el concierto gratuito de la cantante española Rosalía en el Zócalo este viernes 28 de abril, y otro la serie de beisbol de Grandes Ligas entre Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco el sábado 29 y domingo 30, que cayeron como anillo al dedo para la economía de la Gran Tenochtitlán…

Tanto que hasta la Coparmex CDMX y las cámaras de Turismo, Bienes y Servicios mandaron agradecer a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la billetiza de hasta $2,800 millones de pesos que calculan dejarán estos eventos (sin contar la derrama en “popularidad” para Claudia)… ¡Riájaleee!

***

Se escucha que el que ha estado apoyando la candidatura del priista Manolo Jiménez a la gubernatura de Coahuila por la alianza PRI-PAN-PRD es el diputado federal tricolor nuevoleonés Juan Francisco Espinoza Eguía…

Dicen que el legislador, diputado por mayoría relativa por el Distrito 9 con cabecera en Linares, está aprovechando su buena relación con los sectores campesinos de Nuevo León y Coahuila para dar el impulso que Manolo necesita en el campo… ¿Seráaaa?

***

Interesante la obra que anunció que construirá el gobernador Samuel García: el “primer hospital de oncología infantil de América” en el lugar donde antes estaba una cárcel; es decir, el penal del Topo Chico…

Dar atención gratuita a niños con cáncer en el estado fue una de las primeras acciones espectaculares de la gestión de Samuel, y la hizo en un momento clave, en que el país se debatía –y lamentaba– las denuncias por falta de apoyo a este rubro en el sistema de salud nacional... Ahora ya hasta hospital habrá, y en un lugar que conservaba una memoria “manchada” para NL, y que ahora pudiera tornarse en zona de esperanza...

¡¡Yássas!!