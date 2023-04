AMLO, los hechos de sus apóstoles

Eleazar 1.1. En verdad os digo, poco ha de vivir quien no de cuenta de los Hechos de los Apóstoles de Andrés Manuel López Obrador. Que los tiene y no es sorna, esta es una verdad que trasciende, queridos hermanos, a la comunicación del gobierno.

Los genios de la estrategia de comunicación de AMLO encontraron hace muchos años el punto frágil de una sociedad a la que los gobiernos desde la pos-Revolución le fallaron a los mexicanos; que fuimos en los años 20 15 millones y que ahora superamos ya la barrera de los 130 millones.

En 1997, un gancho al hígado en el DF, y en 2018, un uppercut al statu quo nacional, que hoy las crónicas registran que es el tiempo de la llamada izquierda –personalmente no creo que lo sea–, pero sí de un grupo que tiene un líder que esta vez se ha ganado una apología, quizá no por sus resultados, sino por la magia de saber llenar el vacío emocional, para abrir debate, de los 30 millones de mexicanos que le hicieron Presidente.

Así esta epístola para todos; para los propios, ajenos, los caminantes, los vivos, los pasados de, y los zombis. AMLO nos ha demostrado que México puede soportar todo, a los de antes, a los del futuro y sobre todo a los de hoy, quienes tienen que ver en su ejemplo una mística y claridad comunicacional que debería ser revisada, y lo digo con respeto, por todos los que consideran que el Presidente es políticamente eterno.

AMLO es vulnerable, su salud tiene “vahídos” y mientras los suyos se hacen bolas, el acto de sinceridad de este miércoles debe quedar en la historia de México, porque es una muestra a corazón abierto para todos.

“Como Presidente tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras como ha habido especulaciones es importante decirles que estoy bien. Tengo Covid, se me complicó porque fui a una gira muy intensa. En Mérida me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión (...) como que me quedé dormido, fui una especie de 'váguido', hablando coloquialmente (… ) no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio”.

'Me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro en nada y ya me trasladaron a la Ciudad de México. Venía yo consciente y así llegamos aquí'.

“Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo, y sí es impresionante”.

Es palabra del Señor… Presidente… es palabra de AMLO en paráfrasis: Yo soy la resurrección y la vida en 2024; el que crea en mí, ganará las elecciones.

Amén…