Amparo contra la dilación en los procedimientos laborales

No era ajeno para nadie que, en los procedimientos laborales, previo a la implementación de la reforma judicial laboral, las famosas juntas de conciliación y arbitraje tuvieran un rezago muy marcado en la resolución de los conflictos obrero-patronales.



Lo anterior ocasionaba que muchos justiciables fueran renuentes a promover las acciones legales correspondientes en función del tiempo tan exagerado que se retrasaban las soluciones de este tipo de litigios.



Es importante puntualizar que con la reforma procesal laboral las juntas de conciliación y arbitraje prácticamente han desaparecido y actualmente quienes atienden este tipo de asuntos son los tribunales laborales integrados por juzgadores de los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial de la Federación.



Sin embargo, todos aquellos asuntos que se encuentran presentados con anterioridad a la entrada en funcionamiento de los tribunales laborales siguen siendo conocidos por las aún sobrevivientes juntas de conciliación y arbitraje.



Ahora bien, para aquellos asuntos por demás rezagados que existen aún en trámite en las juntas de conciliación y arbitraje es importante hablar del siguiente precedente emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 171/2022.



Es importante, previo a analizar dicho precedente, establecer que en la contradicción de tesis 294/2018 la Segunda Sala estableció que el amparo indirecto procede contra las dilaciones excesivas de las juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos.



Sin embargo, vale hacerse la siguiente pregunta, ¿para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado de una resolución, el plazo de 45 días al que hace referencia la contradicción de tesis 294/2018, debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo?



Siendo esta precisamente la interrogante la que se resuelve en la contradicción de criterios 171/2022, ya que dos tribunales colegiados sostuvieron posturas contrarias, dado que mientras para el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito debía transcurrir primeramente el plazo de 45 días para presentar la demanda de amparo, para el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dicho plazo puede computarse con motivo del generado durante la sustanciación del juicio de amparo.



En ese orden de ideas, la Segunda Sala estableció que necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo el plazo de 45 días, a fin de que el juzgador de amparo esté en condiciones de determinar si se actualiza o no la dilación excesiva en el expediente laboral correspondiente.



Lo anterior señala la Sala que es acorde a lo resuelto en el precedente previo, dado que para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de “imposible reparación”, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos.



Se puntualiza en el precedente que, de no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del juicio de amparo, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo.



Sin duda es un criterio de mucha utilidad para todos aquellos que tienen en trámite un procedimiento laboral en las juntas de conciliación y arbitraje y este ha sido objeto de una excesiva dilación para poder dictarse la resolución que ponga fin a la controversia planteada.