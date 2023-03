Apellidos de menores

¿Es inconstitucional que el Código Civil sólo prevea la posibilidad de que el nombre del recién nacido esté constituido por un nombre propio, así como por los apellidos paternos del padre y de la madre del menor?

Para contestar esta interrogante es importante traer a colación el criterio judicial adoptado por el Cuarto Tribunal Colegiado, con residencia en el estado de Aguascalientes, en donde se estableció que sí es inconstitucional por constituir una restricción injustificada al derecho fundamental a la vida privada y familiar y una medida discriminatoria por razón de género. Cabe mencionar que sobre este tópico ya se ha pronunciado nuestro máximo tribunal constitucional en el amparo en revisión 208/2016.

El asunto tiene su origen en una solicitud realizada a la Dirección General del Registro Civil de Aguascalientes, la cual fue hecha por los padres de una menor de edad, quienes pidieron que su hija tuviera un nombre propio acompañado del primer apellido del padre (apellido paterno) y del segundo apellido de la madre (apellido materno).

En contestación a su solicitud, la Directora General del Registro Civil les señaló que no era factible su petición, ello en virtud de que el numeral 53 segundo párrafo del Código Civil de Aguascalientes, establecía que lo único que es posible, es cambiar de lugar el primer apellido paterno por el primer apellido materno y no como ellos lo solicitaron.

Inconformes con la respuesta otorgada por el Registro Civil, ambos padres promovieron juicio de amparo indirecto, el cual fue admitido y radicado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes bajo el número de expediente 549/2021; al admitirse la demanda, el juzgador federal proveyó sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada por los quejosos y concedió la misma para los efectos de que se registrara a la menor de edad como lo piden sus padres.

El Registro Civil tomó nota de dicha determinación y la cumplimentó realizando el registro de la menor en fecha 2 de julio de 2021; ante ello el juzgador de amparo consideró que el juicio debía sobreseerse al haber cesado los efectos del acto reclamado; es decir, al ya no existir nada qué reclamar por parte de los quejosos.

En contra de dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión por considerar que no habían cesado en su totalidad los efectos del acto que ellos reclamaban, dado que, si bien se concedió la suspensión, la misma sólo es temporal y dura lo que dure el juicio principal.

Dicho medio de impugnación fue conocido y admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Aguascalientes, bajo el número de revisión 186/2021, en donde previos trámites de ley se revocó el sobreseimiento y se otorgó la protección de la justicia federal en favor de los quejosos.

En la resolución se establece que el artículo 53 párrafo segundo del Código Civil del Estado de Aguascalientes es inconstitucional porque restringe injustificadamente el derecho fundamental a la vida privada y familiar, que comprende el derecho de los padres a decidir el nombre de sus hijos, incluyendo la elección de cuál de sus apellidos conformará el nombre de sus descendientes; además, se trata de una medida discriminatoria por razón de género que pretende perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.

Esta medida legislativa impugnada no contiene un fin constitucionalmente legítimo, porque se trata de una medida que refrenda la tradición que pretende otorgar mayor estatus al hombre, al considerarlo la cabeza de la familia, mediante la prevalencia a lo largo de generaciones de sus apellidos y no los de la mujer; aspecto que no está protegido constitucionalmente sino, por el contrario, está prohibido en la Carta Magna, porque reitera un prejuicio que disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar y constituye una práctica discriminatoria.

Sin duda es un criterio que otorga certeza jurídica a la ciudadanía y refrenda con ello el compromiso del Poder Judicial de la Federación de luchar en contra de cualquier forma de discriminación en perjuicio de la mujer.