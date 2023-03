Así serán los autos del futuro (y lo que le espera a México)

Seguramente, cuando piensas en los autos del futuro imaginas vehículos voladores que son capaces de trasladarse a velocidades supersónicas. No es tu culpa, eso fue una imagen muy recurrente en películas de ciencia ficción.

Pero la realidad podría llevarnos por un camino distinto, aunque igual de sorprendente y, seguramente, diseñado para resolver algunos de los principales problemas de la humanidad, como es el calentamiento global. Por esta razón quiero contarte algunas de las características que pueden tener los vehículos del futuro:

Autos eléctricos. No nos olvidemos que el mundo lucha contra el cambio climático y los fabricantes de autos tienen un papel protagónico en esto. Un importante cambio en el modelo industrial del sector automotriz apunta hacia la movilidad sustentable, con una importante apuesta hacia los vehículos eléctricos.

De hecho, varias armadoras ya han anunciado sus planes de transición para abandonar los vehículos a gasolina y diésel, para apostar, en su lugar, a los autos eléctricos, un segmento que, de acuerdo con Statista, alcanzará un valor global de $457,000 millones de dólares en 2023.

Autos autónomos. Cierto, algunas de las pruebas que se han hecho con vehículos autodirigidos no salieron como se esperaban –y en más de una ocasión provocaron más que un susto–, pero dalo por hecho: en el futuro no será necesario manejar para trasladarte en tu propio auto. El avance de tecnologías como Computer Vision –que es una rama de la inteligencia artificial– y el Internet of things hacen posible experimentar con estos vehículos, aunque en muchas ciudades aún hay importantes retos de infraestructura y conectividad que se deben resolver para dar paso a estos autos.

Autos hiperpersonalizados. Olvídate de la producción en masa tal y como la hizo popular Henry Ford hace más de un siglo. En lugar de vehículos iguales saliendo de una línea de producción, lo más seguro es que veamos autos con tal nivel de personalización para cada gusto, que será difícil ver dos vehículos idénticos. Esto es posible gracias a los modernos sistemas de producción basados en datos que son parte de la Cuarta Revolución Industrial, los cuales permiten una fabricación flexible y adaptada a los gustos del consumidor.

Inteligentes y adaptables. Durante el pasado CES 2023, uno de los conceptos futuristas que más llamó la atención fue el i Vision Dee, que presentó BMW como su idea de experiencia digital en el futuro. ¿De qué se trata? Un vehículo capaz de cambiar de color y dotado de funciones digitales e inteligentes que van mucho más allá de controles de voz o sistemas de asistencia en el manejo, e incluyen experiencias inmersivas que combinan realidad virtual y aumentada. Y sólo es un ejemplo, pues basta ver las ideas futuristas de las armadoras de autos para imaginarnos lo que nos depara.

Y en este escenario, ¿qué le espera a México y América Latina? Sin duda, la región de América Latina aspira a ser un jugador relevante como fabricante de este tipo de autos futuristas –de hecho, México, Brasil y Argentina, ya son bastiones automotrices muy relevantes–. ¿A qué aspiran en el futuro? Eso dependerá de factores como las capacidades tecnológicas que sumen, del capital humano especializado, de su infraestructura y del desarrollo de una sólida base de proveeduría.

Sin duda, hasta ahora, el más aventajado es México, el principal fabricante de la región, cuya posición se ha consolidado con el anuncio de inversiones como las que han hecho recientemente BMW, GM y desde luego Tesla, para producir vehículos eléctricos.

Sin duda, para aprovechar esta ola futurista, América Latina requiere un proceso de preparación, transformación y adaptación del modelo de su modelo industrial. ¿Le alcanzará para competir con países más aventajados? Lo sabremos muy pronto.