Así ya no se hace

Hace poco leía un correo con una analogía de cómo podemos aprender a tocar una pieza musical, sin necesariamente aprender a tocar correctamente un instrumento y la forma en la que muchas veces se enseña a cocinar. Cuando llegué a la escuela de cocina, lo primero que nos dijeron fue: “Olviden lo que creen que saben de cocina, aquí van a aprender lo que dijo Escoffier”.

El chef y Escoffier se convirtieron en el dogma de la cocina y nuestra chamba era aprender que así se hacen las cosas y no necesariamente el por qué funcionan así. Incluso en ese ambiente tan cuadrado, existían inconsistencias. El dogma aparentemente podía ser interpretado de manera distinta por los diferentes chefs.

Así, la manera de hacer salsa holandesa en el aula cocina, no aplicaba cuando estábamos en la cocina del restaurante. Los restaurantes a los que íbamos a hacer prácticas, se encargaban de enseñarnos incluso más formas de hacer las cosas, aunque una de las frases que me repetían hasta el cansancio era: “Usted no está aquí para pensar, está aquí para hacer”.

Para alguien que va empezando en su formación, encontrar el equilibrio entre el pensar y la repetición mecánica es algo complejo.

De cierta manera esta forma de aprender a hacer las cosas porque “así se ha hecho siempre”, puede tener su origen en el hecho de que el análisis científico de la cocina tiene en realidad muy poco tiempo que se empezó a hacer.

Cocinamos desde hace al menos 10,000 años y no fue hasta la segunda mitad del siglo veinte que nos preocupamos por entender los por qués de los procesos de la cocina.

Aún así, hay muchos aprendizajes que siguen siendo dogmáticos, muchos futuros cocineros que llegan a sus clases preguntando primero que nada por la receta que van a hacer hoy, y eso es lo que guardan principalmente. También hay mitos que se rehúsan a morir, como el del “sellado” de la carne.

Podríamos todos leer a Harold McGee o a Nathan Myhrvold, pero lo más importante antes de comprar los libros es tener la apertura para “desaprender” algo que hemos hecho por mucho tiempo.

En el primer restaurante que me tocó abrir en Monterrey, trabajaba con nosotros un pastelero experimentado. Un día, me tocó verlo hacer caramelo y de repente, ¡pecado mortal! Tomó una cuchara y empezó a revolver el caramelo.

Obviamente le señalé su error, y sin alterarse me explicó que era una forma de controlar la cocción y hacer una cantidad grande de caramelo al poder ir agregando más y más azúcar. Siempre he dicho que seguramente el lo puede hacer así, porque nunca le dijeron que así no se hacía. Hoy en día, esa técnica la he visto en muchos lados. Y la vieja técnica estática, ya no tanto.

No digo que la repetición sea mala, al contrario, a través de ella nos volvemos más eficientes, más precisos.