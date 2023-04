Basave: cambiazo al interior de Monterrey

Le cuentan a Protágoras que desde la llegada de Agustín Basave Alanís a la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, empezaron a funcionar los hilos del arte de la política en ese municipio…

Basave llegó el 31 de enero pasado al Gobierno de Luis Donaldo Colosio –nos dicen– con una agenda de más diálogo y apertura tanto con la burocracia interna como con los actores políticos de otros colores…

Una muestra de eso es que hoy todos los secretarios van y reportan directamente con Basave, algo que no sucedía con Lucía Riojas, la anterior secretaria del Ayuntamiento, de quien dicen ni siquiera les abría la puerta a los de casa, menos a los externos…

Y no solo eso, Basave se da tiempo para intercambiar ideas con los regidores de otros partidos, algo que no agrada a quienes sólo quiere pleito y no trabajo en equipo para solucionar los problemas de la ciudad

Tan solo esta semana Basave atendió en forma expedita –“en caliente”, dicen otros– a Alejandro Garza y Garza, titular de Seguridad Pública regia, para dejar listo el tema de los operativos en Semana Santa…

*

La tragedia que provocó ayer un tráiler con un pesado cargamento en la Carretera Nacional –donde lamentablemente murió una persona– es el más reciente recordatorio a las autoridades de Movilidad y Transporte de que deben revisar el retiro total o parcial del tráfico pesado de esa importante vía…

Si ya se abrió la continuación del Anillo Periférico, ¿por qué no pensar en enviar a todos los tráileres a bordear la ciudad?…

Otras ideas igual de interesantes podrían ser que solamente los tráileres que estrictamente necesitan entrar a zonas céntricas lo hagan en horarios nocturnos, y que con un “tag” se permita checar su ubicación y todos sus datos desde el momento mismo en que entran a la urbe.

Ya de día simplemente NO deberían circular vehículos de grandes dimensiones en la zona de la Carretera Nacional, que en realidad ya es ciudad pues ahí todos los días se desplazan familias –y dominantemente vehículos particulares– arriesgando muchísimo la vida de los regiomontanos… ¡Uts!

*

Un cierto optimismo está levantando la altamente posible incorporación de Hermelindo Lara Cruz al equipo de Clara Luz Flores en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal...

La trayectoria de este hombre al frente de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo por más de una década lo avala para –de llegar a integrarse al “Clara’s Team”– llevar el modelo de Policía de Proximidad a todos los rincones de México…

Este modelo, conocido como Proxpol, ha demostrado ser funcional y ha sido reconocido por los la mayoría de los alcaldes de México, así que habrá que ver si eso sirve de algo para los futuros intereses laborales de Hermelindo… ¡Zaz!

*

Mientras que aquí en San Pedro Garza García fue la sociedad la que tuvo que reclamar para que cancelaran una lectura de “drag queens” a niños, resulta que en Texas el senado estatal pasó una ley –que después apoyó el vicegobernador Dan Patrick– para que no se puedan realizar lecturas de “drags” a los niños…

Las palabras del vicegobernador texano son las siguientes: “Es impactante para mí que cualquier padre permita que su hijo pequeño sea sexualizado por espectáculos de drag. Los niños, que no pueden tomar decisiones por sí mismos, deben ser protegidos de estos espectáculos de drag de orientación sexual que ahora ocurren cada vez más frente a ellos”… Así las cosas.

¡¡Yássas!!