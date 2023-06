Bendecir a otros como el juego final de la sexualidad

Aunque no mucha gente reconozca esto, el movimiento #MeToo es, en esencia, un firme defensor de la castidad. Si la castidad se puede definir como estar frente a otro con reverencia, respeto y paciencia, entonces casi todo sobre el movimiento #MeToo habla explícitamente de la importancia no negociable de la castidad e implícitamente de lo que nuestra sexualidad debe hacer en última instancia; es decir, el bendecir a los demás en lugar de explotarlos.

Lo que #MeToo ha ayudado a exponer es cómo el sexo a menudo se usa como poder, poder para forzar el consentimiento sexual, poder para permitir o impedir que alguien avance en su vida y carrera, y poder para hacer del lugar de trabajo de alguien un lugar de comodidad y seguridad o un lugar de incomodidad y miedo. Esto ha estado sucediendo desde el principio de los tiempos y sigue siendo la herramienta sexual hoy en día de muchas personas en posiciones de poder y prestigio: directores de Hollywood, personalidades de la televisión, profesores universitarios, atletas famosos, empresarios, líderes espirituales y personas de todo tipo que ejercen poder y prestigio. Con demasiada frecuencia, las personas con poder y prestigio se dejan llevar (aunque sea inconscientemente) por el antiguo arquetipo del rey, donde la creencia era que todas las mujeres en la tierra le pertenecían al rey, y él tenía privilegios sexuales por derecho divino. El movimiento #MeToo está diciendo que este tiempo en la historia ha terminado y que las personas en el poder, la autoridad y de prestigio piden algo más. ¿Qué se está pidiendo?

En una palabra, bendecir. Lo que Dios y la naturaleza le piden al poder es que bendiga en lugar de explotar, usar el privilegio para mejorar en lugar de acosar, y crear un espacio de seguridad en lugar de un lugar de miedo. Imagínese, por ejemplo, si en cada uno de esos casos de alto perfil donde un productor de Hollywood, una personalidad de la televisión, un atleta estrella o un líder espiritual fue acusado de acosar, explotar y agredir a las mujeres, esos hombres, en lugar de ejercer el poder y prestigio, hubiera usado ese poder para ayudar a esas mujeres a obtener más acceso a la seguridad y éxito en lugar de (perdón por la terminología) coquetear con ellas. Imagínese si hubieran usado su poder para bendecir a esas mujeres, simplemente admirar su belleza y energía, hacerlas sentir más seguras y ayudarlas en sus carreras. Qué diferentes serían las cosas hoy tanto para aquellas mujeres como para aquellos hombres. Ambos serían más felices, más sanos y tendrían una apreciación más profunda del sexo. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre la bendición y el sexo?

Bendecir a una persona es hacer dos cosas: primero, es darle a esa persona la mirada de admiración no explotadora, admirarla sin ningún ángulo de interés propio. Luego, bendecir a alguien es usar tu propio poder y prestigio para ayudar a hacer que la vida de esa otra persona sea más segura y ayudar a que esa persona florezca en sus sueños y esfuerzos. Bendecir a otra persona es decirle: Me deleito en tu belleza y energía. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti que te ayude (y no sea de mi propio interés)? Bendecir a otro de esta manera es la máxima expresión de la sexualidad y de la castidad. ¿Cómo es esto?

La sexualidad es más que tener relaciones sexuales y la castidad es más que la abstinencia. La sexualidad es el impulso dentro de nosotros para la comunidad, la amistad, la integridad, la familia, la creatividad, el juego, el significado transpersonal, el altruismo, el disfrutar, el deleite, la realización sexual, la inmortalidad y todo lo que nos lleva más allá de nuestra soledad. Sin embargo, esto tiene etapas de desarrollo. Sus primeras etapas se enfocan en tener relaciones sexuales, en la intimidad emocional y en la generatividad, en dar a luz y criar. Sus últimas etapas se centran en la bendición, la admiración y el dar para que otros puedan tener más.

¿Me atrevo a decir esto? La expresión más madura de la sexualidad en este planeta no es una pareja haciendo el amor perfecto, por maravilloso y sagrado que sea. Más bien, es un abuelo que mira a su nieto con un amor más puro y desinteresado que cualquier amor que haya experimentado antes, un amor sin ningún interés propio, que es solo admiración, desinterés y deleite. En ese momento, esta persona está reflejando a Dios mirando la creación inicial y exclamando: Es bueno; ¡es muy bueno! Lo que sigue entonces es que esta persona, como Dios, tratará de abrir caminos, aun a costa de la muerte, para que florezca la vida de otro.

Dios y la naturaleza diseñaron el sexo para muchos propósitos: intimidad, deleite, generatividad, comunidad y placer, pero esto tiene muchas modalidades. Quizás su máxima expresión sea la de la admiración, de alguien mirando a otra persona o al mundo con la mirada pura de la admiración, con todo dentro de esa persona diciendo de alguna manera: ¡Guau! ¡Me deleito en ti! ¡Tu energía enriquece este mundo! ¿Le puedo ayudar en algo? Lo superior integra y cauteriza lo inferior. No hay tentaciones de vulnerar la belleza y la dignidad del otro cuando podemos dedicarle una mirada pura de admiración.

La admiración y la bendición son el final del juego de la sexualidad. Ojalá aquellos en el poder acusados por #MeToo hubieran admirado en lugar de explotado.