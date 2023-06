Buenas noticias: hay lana y habrá agua

Entre todo este bochorno que nos trajo el calorón, al menos hay noticias buenas para NL: el gobierno federal abrirá la chequera y le soltará al estado un presupuesto extra para terminar las obras de El Cuchillo II...

Lo adicional para el acueducto nuevoleonés será de $1,800 millones de pesos, y servirá para que Monterrey y su zona metropolitana tengan 5,000 litros por segundo más que los que ya le llegan por el primer “popote”...

Recordemos que para el inicio de la obra se programaron $10,444 millones de pesos; el gobierno naranja puso $5,701 millones y la Federación $4,743 millones, 55% y 45%, respectivamente.

Y otra buena de pilón se dio durante la reunión que sostuvieron funcionarios federales y estatales, concretamente de la Comisión Nacional del Agua, de la Cuenca del Río Bravo y de Agua y Drenaje de Monterrey: la presa La Libertad lleva un avance físico de 54.60%, algo muy positivo, pues asegura que ya para julio empiece a captar agua en su vaso… claro, si Diosito nos manda lluvias.

Así que por ganas y por lana no queda, estado y Federación ahí la llevan…

***

En más asuntos donde el gobierno estatal trata de ver cómo se pone las pilas –y ahí va, pero que no se nos confíen, y menos con estos calorones que traen a la gente encabritada–, nos dicen que la primera piedra que puso ayer Samuel García para construir un estadio paralímpico ahí en la UANL es sólo el inicio de lo que será el gran complejo donde se supone que también estará el nuevo estadio de los Tigres campeonísimos…

Según gobierno, no nada más están empezando la edificación de este estadio para nuestros atletas con capacidades diferentes, sino que es el punto de partida de un gran desarrollo deportivo, académico y hasta comercial en el que el Club Tigres tendrá su nueva cueva…

Samuel ofreció “meterle turbo” a esta obra y etiquetar $100 millones de pesos para el arranque, algo que emociona a muchos pues según la titular del Inde, Melody Falcó, este nuevo estadio paralímpico será polivalente, con agregados de una cancha de pasto sintético, gradas, vestidores e instalaciones para practicar danza deportiva y tenis de mesa, y sala audiovisual… ¡Wow!

En NL hay campeones, y a mediano plazo estos héroes estrenarán nueva “casa”, al igual que los Tiiiiigres… ¡Órale!

***

El que salió a dar una versión ligeramente distinta de la que dan alcaldes y líderes del PRI y PAN sobre la negativa de la SCJN a otorgar una suspensión de amparo a Samuel García, gobernador de NL, fue Javier Navarro, secretario de Gobierno...

Navarro está diciendo que si bien es cierto que no le otorgaron al gobierno estatal la suspensión que pedía para frenar las leyes que limitan atribuciones al Ejecutivo, o sea Samuel, eso no significa que la SCJN le esté ordenando al mandatario publicar esos decretos y leyes en el Periódico Oficial del Estado…

No le dio el amparo, cierto, pero el pleito legal sigue y no se está ordenando la publicación, por lo cual el Ejecutivo puede reservarse el derecho de veto y no publicar, insiste Navarro…

Esto salió al tema ya que Mauro Guerra, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, declaró que al negarle la Corte la suspensión, Samuel está obligado a publicar acuerdos y leyes aprobadas por el Congreso, a la de ya…

Guerra explica que la Corte está defendiendo la división de poderes estatales y la autonomía del Legislativo de NL, al cual, asegura, Samuel quiere “desaparecer”… ¡Uuuuyyyy!

***

Y pasando del calor político al calor de verdad, el gobierno estatal decidió ayer acortar el ciclo escolar tres semanas para evitar afectaciones a la salud y no poner en peligro la vida de los escolares en el estado…

Ayer se dio a conocer que las clases no van a terminar el 19 de julio, sino ya el próximo jueves 29 de junio, una decisión que se aventó el gobernador porque los calorones ya nadie los aguanta…

El calendario tenía casi un mes más pero gobierno ya lo cerró y dejará el mes de julio para que los docentes y las autoridades de Educación estatal realicen sus evaluaciones… Así las cosas.

¡¡Yássas!!