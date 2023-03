Cadenas de amargura

Desde que me cedieron este espacio, hay un tema al que le he sacado la vuelta, quizás porque creo que puede ser complicado. Ese tema es el concerniente con las cadenas de restaurantes. No me refiero a los de comida rápida, porque de esos ya hablamos. Sino de las cadenas de restaurantes casuales.

Debemos empezar con recordar que a pesar de que la llegada de las cadenas extranjeras sí es más reciente, ya anteriormente existían cadenas de restaurantes, algunas de ellas asociadas a ciertas cadenas de supermercados.

Son hasta ahora, restaurantes especializados en cocina tradicional, con platillos para todo el día. Creo que la mayoría de nosotros, hemos ido alguna vez a alguno de estos restaurantes, incluso, hay a quienes nos pueda gustar ir a estos lugares.

En el gremio, sin embargo, muchas veces les hacemos el feo. Particularmente lo he sentido desde que la incursión de cadenas extranjeras ha aumentado y sin embargo, los restaurantes de cadenas siguen ahí, y siguen teniendo comensales.

Por muy esnob que nos queramos ver, no podemos desestimarlos, así como tampoco podemos desestimar la comida callejera sólo porque nuestro restaurante favorito sea de manteles blancos. De todos y para todos hay.

Un reconocido chef de la CDMX, profesa abiertamente su gusto por la cadena de los tecolotes. Tanto así, que alguna vez los contrató para celebrar un aniversario… de su restaurante. Michael Ruhlman, autor de varios libros de gastronomía, escribió alguna vez en su blog sobre su visita a una. No todos lo hacemos tan vocal, quizás por sentirnos culpables.

Pero sí, muchos tenemos un gusto en esos restaurantes. Unas enfrijoladas con chorizo, el balance de los componentes de sus hamburguesas, su selección de cócteles o por qué no, la posibilidad de ir a ver un evento deportivo.

Pero ahora sí me llevé una decepción recientemente. Mea culpa. Normalmente suelo evitar platillos de pasta en esta clase de lugares, pero en esta ocasión estaba en una cadena ‘italiana’ por lo que pedir pasta era lógico.

Aunque los sabores estaban bien, la ejecución sí dejaba mucho que desear. La pasta se veía que había sido puesta en el plato y luego cubierta con la salsa, resultando en pasta seca, y pegada. Poco tiempo después me encontré con una reseña similar.

Triste, sobre todo porque su equivalente en los Estados Unidos parece ser más cuidadoso con su ejecución, pero aquí, sus platos parecían una clase de cómo no servir pasta.

Los lugares de cadena suelen depender en sistematización y estandarización para intentar garantizar la consistencia de sus sabores y presentaciones en todas las sucursales. Con esto en mente, es difícil que cumplan con los mismos estándares de calidad de un restaurante de mayor presupuesto, pero ahí sí les falla la ejecución, o el proceso estaba mal.