Carta dirigida a Marcelo Ebrard, precandidato a la Presidencia de la República por Morena

PRÓLOGO: Una vez consumadas las elecciones en el Estado de México y Coahuila el pasado 4 de junio (que para esta opinión olió más a concertacesión que a elección propiamente dicha), me queda muy claro que el abanderado de Morena ganará la Presidencia de la República. En ese tenor no dudo ni tantito que esa responsabilidad social recaerá en su persona, canciller Ebrard (al menos hasta el día de hoy); eso sí, si se pone listo. La oposición constituida por tres partidos políticos (PAN, PRI y PRD) NO TIENE PIES NI CABEZA. Si bien es cierto, conservaron el estado de Coahuila, no tienen rumbo ni definiciones concretas para 2024. Los precandidatos de la coalición “VA POR MÉXICO” están apenas en “VEREMOS”.

El triunfo del presidente AMLO, perdón, de MORENA, en el Estado de México me da la lectura que fue para anular al “Peñismo”: Siendo los creadores de la reforma educativa que nunca fue reforma; misma en la que el SNTE de Juan Díaz de la Torre (el entonces secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) fue cómplice; razón por la cual considero responsablemente ponerle en el escritorio de su computadora el pensar y sentir del magisterio nacional desde la perspectiva de los docentes y personal de apoyo que laboramos en las escuelas de nuestro México querido.

ESTIMADO MARCELO EBRARD:

Su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (y la de los demás precandidatos a sus respectivas responsabilidades públicas) ha traído grandes expectativas para lograr la ansiada candidatura por su partido.

He leído atenta y cuidadosamente su libro recién publicado El camino de México, encuentro en él un lenguaje muy claro y ágil, donde su “impronta” cubre todos los renglones del texto.

El libro denota a una persona mexicana (hijo de padres extranjeros, franceses, por cierto) que llegan a nuestro país con el objeto de buscar la felicidad integral. Anhelo idéntico de los más de 120 millones de compatriotas. El concepto de familia está muy bien explicado, y vivido; la solidaridad familiar se ve reflejada tanto en las buenas como en las malas.

El haber estudiado en escuelas “privadas” no elimina el conocimiento de las escuelas públicas, dado que como jefe de gobierno de la CDMX tuvo la oportunidad de saber sus necesidades esenciales.

Está más que clara la lealtad que le tuvo a su mentor (Manuel Camacho Solís) y al ahora “su jefe” Andrés Manuel López Obrador. Entendiéndose como una relación política de respeto y de trabajo.

Es una delicia avanzar página tras página y ver en ellas la experiencia que se logró en la administración pública; el manejo de datos estadísticos en las diferentes áreas es toda una constante.

Con asombro superado e inteligencia maneja las traiciones de las que fue objeto por parte de su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México, además de la persecución del expresidente Peña (el verdugo de la maestra Elba Esther Gordillo Morales y de más de un millón y medio de trabajadores de la educación en México) que por cierto le acaban de recetar la caída de la hegemonía de casi 100 años de poder.

En fin, un libro realista con datos duros y alta esperanza de regeneración nacional. Al tenor de este punto me permito escribirle, de manera resumida, lo que vemos y queremos de un México con sed de verdadero crecimiento partiendo del sector educativo:

1.- México tiene sed de una escuela de primer mundo. Una escuela que esté construida sobre los ya obsoletos, caducos e ineficaces edificios actuales. La transformación absoluta de los planteles escolares es prioridad nacional.

2.- México requiere de maestros altamente capacitados para desarrollar la labor docente integral, incluyente y versátil; cuyos planes y programas de estudio no sean inventos ni improvisaciones. En donde la capacitación hacia los docentes y personal de apoyo sea programada con meses previos y brindada por personal experto en cada materia.

3.- México está urgido de profesionalizar el salario docente. El progreso efectivo y real de la nación pende del trabajo de los maestros. “A igual trabajo, igual salario”

4.- Al sector educativo habrá que aplicarle cuando menos lo recomendado por la OCDE: 9.8% del producto interno bruto. En la actualidad lo que se invierte en educación no llega al 4% del PIB.

5.- Democratizar verdaderamente al sindicalismo mexicano empezando, si es preciso, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

PD: En su libro, precandidato Ebrard, le dedica nueve renglones de la página 289 a la educación; ya con el tiempo libre ojalá pueda construir un plan educativo que capture las ilusiones de los votantes desde esa perspectiva de acción y, posteriormente ya como candidato oficial de Morena, su campaña presidencial vaya encaminada a elevar las condiciones de vida de un país con hambre de crecimiento a partir de una educación integral, objetiva y competitiva en el mundo entero.