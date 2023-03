Carta dirigida al gobernador de Nuevo León. ¿Otra vez?

PRÓLOGO: “Batear y capear la pelota son dos cosas muy, muy difíciles de hacer”. Algo así como “chiflar y comer pinole es prácticamente imposible”.

Estimado y fino gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda:

Cuando usted tomó posesión como gobernador constitucional de nuestro querido estado de Nuevo León juró cumplir y hacer cumplir lo que, precisamente, le permite la Constitución federal y obviamente la local; además de cumplir “sus promesas de campaña” contenidas todas en su Plan de Acción y/o de trabajo, todo ello en beneficio de los habitantes de Nuevo León.

Usted denominó a su mandato algo así como: Bienvenidos al nuevo Nuevo León; gobierno que le daba el adiós a los políticos de “la vieja guardia” por corruptos, entre otras cosas. Que llegaban los jóvenes a gobernar un estado pujante y de “primer mundo”. La juventud nuevoleonesa “le compró” bien este producto; incluso, las mujeres arroparon con satisfacción y orgullo el que se pronunciara su entonces prometida (ahora su señora y respetable esposa) en pro del feminismo. Ganaron las elecciones de 2018 sin discusión.

Los ya no tan jóvenes (como “lloviznando) le creyeron que usted iba a celebrar un nuevo “Pacto Fiscal”, el cuál, debido al entramado político y de campaña, cambió la terminología por “Convenio Fiscal”. En pocas palabras y en resumen que el dinero que se iba a ir para la Federación en materia de impuestos, usted lograría (con el nuevo Convenio Fiscal) que se regresara la mayor cantidad posible: acto legal que, sin duda, sería un hecho histórico sin par.

Asimismo, presumió que formaría un equipo de trabajo de impecables y expertos en cada materia administrativa; algo así como Los Intocables de Elliot Ness. Incluso, que no aumentaría ningún impuesto. ¿Lo recuerda?

Ahora bien, estimado y fino señor gobernador: ¿todos sus alfiles administrativos que nombró en las distintas secretarías y subsecretarías le están dando resultado? ¿Todos ellos son jóvenes con las debida experiencia probada como para ejecutar sus funciones con resultados positivos? ¿Las relaciones con el Congreso del estado son buenas? Es decir, ¿existe una sana y equilibrada gobernabilidad?

¿En materia de seguridad puede echar las campanas a volar? (¿Los feminicidios ya estás resueltos?). ¿Todo lo sucedido en Educación es una maravilla digna de promoverla a nivel internacional? En concordancia con lo dicho con antelación: ¿es correcto así como ético y legal usar a la fuerza pública (con arma en su funda) para retirar a un directivo de escuela secundaria estatal donde usted es el patrón?

Estas son preguntas que el pueblo que usted gobierna se hace en sus reuniones familiares, en cafés, restaurantes, escuelas, “radio pasillos” de oficinas, fábricas y cruceros; en fin, en todo rincón del estado.

El Nuevo León que usted gobierna no quiere pleitos; quiere soluciones que le permitan vivir bien y en paz; ES EL COMÚN DESEO DE LOS HABITANTES DE ESTE ESTADO. La ciudadanía prefiere al gobernador aplicado al 100% en sus actividades propias del mandato; en resumen, QUIEREN A SAMUEL GARCÍA ENTREGADO A SU TRABAJO CON ALTA RESPONSABILIDAD.

Con el caso García Luna saldrán muchas cosas que ya son del dominio público, la gran diferencia es que si lo hubieran juzgado aquí en nuestro país ya estaría libre.

Para cerrar esta carta que muy seguro no leerá, DE GRAN FAVOR SEÑOR GOBERNADOR NO SIGA LOS PASOS DE “YA SABES QUIÉN”; él tiene mayoría (aunque no absoluta) en el Congreso; usted no. Ya ve lo que resolvió la Comisión Estatal Electoral: Le ordenó retirar los spots partidistas donde invita a “chapulinear” a ciertos personajes a que jueguen con los colores naranja en el 24, por considerarlos ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA”.

PD: Los nuevoleoneses sí quieren a Samuel García; Samuel García ¿quiere a los nuevoleoneses?