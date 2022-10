Casas abandonadas: cicatriz en la urbe

Se va a usted a sorprender, estimado lector, con las siguientes cifras: en nuestra metrópoli regia hay casi 300,000 casas abandonadas, lo que equivale a cinco casas por cada 100 habitantes; o sea, una casa abandonada por cada 20 nuevoleoneses…

Según datos del Inegi , en nuestro estado el fenómeno del abandono de viviendas económicas creció tanto como un 25% en los últimos 10 años, y penosamente algunos municipios duplicaron sus cifras; por ejemplo, Ciénega de Flores , en donde creció 91% el abandono de inmuebles… o sea, ¡ahí hay 9,000 casas solas!

Esto es terrible, porque estas casas solas se quedan como elefantes blancos, sin que haya nadie que tenga el dinero para repararlas ni la obligación para hacerse responsables de éstas, y en honor a la verdad, la principal causa de este fenómeno es la voracidad de algunos vivienderos y la corrupción de autoridades…

Y es que estos señores desarrolladores compran terrenos muy baratos, los fraccionan y luego los ofrecen para casas de interés social, a sabiendas de que no iban a tener suficientes servicios para que la estancia en dichos lugares fuera práctica y cómoda...

En conclusión, este problema deja a la urbe regia, y sobre todo a su periferia, llena de cicatrices, pues dichas casas abandonadas se convierten en cuevas de malvivientes, narcomenudistas, ladrones… ¡Toda una bomba social y de seguridad!

¿Qué debe pasar? Pues que ya no den permisos en zonas no desarrollables y que se castigue a quienes han fraccionado en zonas no convenientes pensando sólo en su beneficio económico… ¡Í’ñooor!





***





Especulación y revuelo está causando en redes sociales y cafés polacos la visita que ayer hizo la extitular de Economía de la 4T, Tatiana Clouthier, a las oficinas de la jefa de gobierno de la CDMX , Claudia Sheinbaum Pardo…

Ayer por la tarde –exactamente a las 05:23 pm– empezó a circular en Twitter una foto en la que se veía a Tatiana entrando al Palacio de Gobierno capitalino donde despacha la Dra. Sheinbaum , de quien dicen es la “corcholata favorita” de AMLO rumbo a las elecciones de 2024…

justo a las 06:14 pm, con las siguientes palabras: “Con No tardó mucho la doctora en subir a su vez una foto acompañada de la “ Tía Tatis ” –como le llaman sus followers–, con las siguientes palabras: “Con Tatiana nos une el amor por México y por la transformación. Gracias querida @tatclouthier”… ¡Óraleeee!

coordinación de su pre-pre-pre-campaña presidencial?… ¡Hagan sus apuestas! Voces grillas empezaron a especular sobre esa “reu”, y se preguntaron las de cajón: ¿le habrá ofrecido un hueso capitalino la Dra. a la sinaloense-nuevoleonesa?… O… ¿Le habrá ofrecido la Sheinbaum a la Tía Tatis la?… ¡Hagan sus apuestas!





***





Ya encarrerados con las “corcholatas presidenciables”, le contamos que el canciller Marcelo Ebrard sigue avanzando en acuerdos con “los meros jefes” de afuera; o sea, los gabachos…

Sin hacer tanto aspaviento ni “saltarse trancas” como dicen por ahí que lo hace Claudia Sheinbaum o “AAA” (Amigo Adán Augusto), Ebrard sostuvo una reunión de alto nivel con Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado de EUA…

El canciller habló con el brazo derecho de Joe Biden sobre seguridad, migración y tráfico de armas y fentanilo entre los dos países, en una jornada por demás crucial para las relaciones entre los dos vecinos norteamericanos… ¡Zaz!





***





Esta tarde, un grupo de vecinos de San Pedro Garza García, principalmente los que habitan en el casco urbano, harán una protesta para exigirle al alcalde Miguel Treviño que los respete y los tome en cuenta para obras y decisiones que los afectan, o que renuncie, una de dos… ¡Booolas!

Los sampetrinos inconformes harán una caravana que saldrá a las 05:00 pm desde la Plaza Juárez, para recorrer las principales avenidas como Vasconcelos, Margáin, las calzadas del Valle y San Pedro, y regresar a Plaza principal, todo con el fin de mostrar su descontento con la gestión del alcalde independiente…

Ya veremos el cuórum, pero de que están enojados con Miguel, ni duda cabe… ¡Ops!

¡¡Yássas!!