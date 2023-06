Caso Fabriles

Hace poco más de un año en el DIF Estatal en las instalaciones de Fabriles ocurrió la muerte del menor Ángel Manuel Moreno, la institución reportó que fue debido a una complicación sobre una condición médica que padecía el niño, lo cual no pudo ser confirmado por un médico legista debido a que la muerte fue dada a conocer horas después de que sucedió y el cuerpo fuera cremado y no se contó con registro de grabación de cámaras o datos que dieran constancia del dicho de la dependencia, tampoco se dio parte a los familiares del menor si no hasta que el caso se hizo público. Esta situación dio pie a la apertura de una averiguación previa por parte de la Fiscalía de Nuevo León, cuyo resultado se dio a conocer recientemente.

En el reporte de la Fiscalía se establece que el 08 de febrero de 2022 el menor se encontraba en las instalaciones de Fabriles y sufrió una crisis de un trastorno previamente diagnosticado, en ese momento el funcionario Raymundo Francisco “N” golpeó la cara del menor cayendo al suelo y posteriormente dejó caer su rodilla sobre el estómago de Ángel Manuel, lo que le produjo un shock hipovolémico por golpes, la investigación refiere que otro funcionario, Mauricio Miguel “N”, giró instrucciones para manipulación de reportes, borrar material de video, omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades y dar la orden de cremar el cadáver.

Estos hechos constituyen delitos graves que derivaron en dos ex funcionarios vinculados a proceso penal, y un tercero, el ex director general del DIF, Miguel Ángel “N”, quien no pudo ser vinculado porque presentó una suspensión de amparo.

En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer el martes pasado la emisión de una Recomendación Especial por violaciones graves a los derechos humanos 01/VG/2023 por el fallecimiento de un adolescente en el albergue Fabriles, del DIF Estatal, con la finalidad de que se haga la reparación del daño y se pida una disculpa pública.

Este caso es sumamente sensible, el gobierno del estado tiene bajo su tutela a cientos de menores que producto de violencia o circunstancias inapropiadas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes se ven obligados a separarse de sus familiares, con la finalidad de garantizarles un entorno adecuado para su crecimiento en tanto se generan las condiciones para que regresen a sus hogares o en su caso, se concrete una adopción.

La respuesta del estado hacia este caso ha sido de descalificaciones hacia las autoridades competentes, hacia la propia Comisión de Derechos Humanos y lejana de los familiares y de las manifestaciones de personas que respaldan esta causa; sin embargo, eso no exime la responsabilidad del estado sobre la muerte del menor. Tragedias lamentablemente siempre suceden, la diferencia es la empatía, la voluntad de colaborar con la sociedad para fortalecer los sistemas de gobierno que se requieran y principalmente deslindar responsabilidades y exigir justicia para que estos casos no se repitan.

Llama la atención la manifestación de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León en contra de las autoridades que han intervenido en este caso y que acompañan a la familia del menor fallecido en su exigencia de justicia. ¿Son ellos los representantes de la gente o los defensores del gobierno emanado de su partido?, su lastimosa actitud hace más daño, podrían por el contrario brindar apoyo a su gobierno para que se corrijan errores y exigir justicia para las víctimas que para eso existe la representación popular en el Poder Legislativo.

