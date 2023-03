Cayó lanita a alcaldes... ¡pero muy poca!

Sí... Los alcaldes ya recibieron una tercera entrega de los fondos acordados con el gobierno estatal, peeero... no les alcanzó ¡ni para el arranque!

Es que dicha entrega, además de sólo representar un 10% o 12% del monto que les deben, es un dinero que corresponde al mes de febrero ¡y ya estamos en marzo veintitantos!…

La bronca es que los alcaldes están batallando HORRORES con sus gastos pendientes, lo cual repercute directamente en afectar a los nuevoleoneses... Recordemos que las presidencias municipales son las instancias que más servicios otorgan directamente al ciudadano: bacheo, vigilancia y seguridad de primer piso, cuidado de plazas y parques, recolección de basura, alumbrado, cultura y deporte, etc...

¿Qué sucede entonces? Que los nuevoleoneses en general ¡se están enojando!... O sea, si el gobierno estatal a quien quiere hacerle manita de puerco es a los alcaldes, indirectamente se está dando un “balazo en el pie” al generar descontento en la población abierta, que no va a distinguir en culpar a todas las autoridades, ¿ya me entiende?

Además, hay terceros que ni la deben ni la temen y están saliendo perjudicados... Por ejemplo, los proveedores, que no pueden trabajar ni cobrar... Protágoras le escuchó decir a alcaldes que ni licitaciones están aventando porque para hacerlo necesitan la CERTEZA JURÍDICA de que tendrán recursos para pagar esas obras y no quedar embaucados... Y ahorita nomás NO la tienen...

Ahora, hay algo que argumenta Samuel García: que no todas las administraciones están entregando las fichas de sus proyectos como deben ser, pues son recursos que deben usarse sólo en ciertos fines... Ahí sí, ¡pónganse las pilas alcaldes!... Diiiicen, según se escucha por ahí, que de los más cumplidos ha sido, ¡García!... ¿Seráaaa?

***

Pasando a aires más densos, Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente, por lo pronto ya hizo una GRAN PROMESA: que ahora sí van a exigir un PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES a las industrias privadas contaminantes –mismas que llevan años siendo casi “intocables”…

Según el funcionario, el plan va a venir acompañado de un calendario y de fechas límite para que se alcancen las metas acordadas... Y si no se cumplen, vienen multas y sanciones... ¡Pos ojalá que sí!

El Horizonte ha documentado que muchas fábricas regias aprovechan la negrura de la noche para expulsar en el cielo de la urbe regia grandes fumarolas, que no se quedan nada cortas en comparación a la que vimos que arrojó el domingo pasado la refinería de Cadereyta... ¡Y nadie les dice nada!

Habrá que dar seguimiento PUNTUAL a este anuncio que hizo el joven titular de la dependencia encargada de cuidar la ecología, sobre todo para asegurar que las “metas” establecidas no estén muy tibias y que los entes contaminantes no nos vayan a querer 'chamaquear' con cifras que ayuden poco o nada a reducir el veneno que hoy respiramos... ¡A estar atentos!

***

Donde se siguen escuchando lamentos e historias de terror es en el Centrito Valle y en el Casco sampetrino, pues los comerciantes nomás no ven la luz, y pareciera que el municipio ya no hará más esfuerzos por quitarles el calvario que está llevando a la quiebra a muchos...

Más indignante aún es enterarse de que, según han escuchado algunos vecinos y locatarios, los propios ingenieros y trabajadores de esas obras andan revelando por aquí y por allá que SÍ era posible hacer las cosas de manera distinta, como por ejemplo NO cerrar toda la calle, sino dejar abierto un carril ¡en mero en medio!.

Mire usted: el argumento del municipio es que tiene que abrir todo lo ancho de la calle porque de un lado hay tuberías de gas y del otro hay de agua, por lo que no puede hacerse un lado primero y luego el otro... Peeero estos ingenieros han soltado la sopa de que en otros ejercicios se ha podido dejar un carril en medio para que los autos circulen, y cuando se termine lo de los lados, se trabaja la parte central... ¿Seráaa?

Por lo pronto, a quien culpan es no tanto a Miguel Treviño, sino a la secretaria de Obras Públicas, Gina Alfiero Caballero, pues dicen que ella es la que aprobó todos los planes de esas polémicas obras y metió en un broncón al alcalde... Que según esto ella no le sabe nada al tema, porque es ¡ingeniera en alimentos!... ¡Válgame! Como dicen, “pa’l baile vamos”...

***

Tremendo “traca-traca” se traen en el PRI con el pleito entre Alejandro “Alito” Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong, un problema que amenaza con dividir con graves consecuencias para 2024 al otrora invencible partidazo nacional de México…

Resulta que la bancada tricolor en el Senado “se cuarteó”, pues ocho de 13 legisladores que respaldan a “Alito” votaron para separar a Osorio Chong de la presidencia de la bancada senatorial, peeeero cinco más apoyaron al extitular de Segob, el miércoles…

Osorio Chong ya salió a decir que no se va del PRI, sólo de la bancada, y así las cosas, esta bronca amenaza con dejar diezmado al PRI rumbo a la elección del candidato para la Presidencia, el cual saldrá de un consenso con el PAN y el PRD, en este mismo año…

¡¡Yássas!!