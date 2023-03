Centrito: ¡a jalar de noche!

“Las obras del Centrito están mal planeadas”: así habló Enrique Ávila, exsecretario de Desarrollo Sustentable del municipio de San Pedro, al hablar del problemón que tiene enfrentados a comerciantes y vecinos con el alcalde Miguel Treviño…

Según Ávila, estos trabajos que encargó Miguel están planeados para ejecutarse como si no hubiera personas habitando el sector; vamos, casi casi como si se tratara de una zona de terrenos baldíos, pues se proyectó impecablemente para las cuestiones técnicas, pero se les fue el “pequeño detashe” de ¡tomar en cuenta a la población!… ¡Uuuuupssss!

Vaya, dice Ávila que una cosa es hacer una obra o mejora en un fraccionamiento nuevo, donde no afectas a nadie, y otra donde hay comercios, restaurantes y negocios ACTIVOS a los que vas a afectar y hasta “matar” muy rápido si por los trabajos deja de llegar la clientela... ¡Elemental, mi querido Watson!...

Ahora la pregunta es si de plano Miguel no se supo rodear de gente experta para planear algo tan delicado; o si, peor aún, alguien le quiso meter el pie veladamente aventándole un proyecto tan absurdo como el de cerrar por completo todo el perímetro de una zona comercial ¡por cuando menos cuatro meses! (más los otros meses de cierres parciales)... La cosa es que el alcalde debió asesorarse mejor, ¿no cree usted?

Mientras tanto, vecinos y comerciantes le están mandando un mensaje claro a Miguel Treviño: que se deje de distraer con firmas ecológicas y que se CONCENTRE en resolver el desgarriate que armó en el Centrito y en el Casco...

Y que vea la manera de agilizar los trabajos, cosa que, de acuerdo con constructores, SÍ es factible si le metes más trabajadores y si pones más turnos... ¡Y trabajar DE NOCHE!... ¿A poco no ha visto usted cómo en las grandes ciudades siempre se están haciendo obras DE NOCHE, especialmente las que tienen que ver con vialidades?

Ah, pero si usted se asoma al Centrito –y en el Casco es peor– verá que hay tramos de las vialidades en obra que parecen “pueblo fantasma”; o sea, están más vacíos que un bolsillo antes de quincena... Hay máquinas paradas y ni un solo trabajador a la redonda... Nomás no se entiende por qué no se trabaja intensamente en todas las calles, y si sencillamente eso no era posible, ¡pues no hubieran cerrado tantas a la vez!... ¡Chinelas!

Tiene más de 200 expedientes pendientes por resolver, pero el Congreso local decidió aprobó ayer en el pleno la iniciativa “más urgente”: una reforma para que Carlos “Chale” de la Fuente siga al frente de la Cocri… ¡Sopas!

Sip, son un doble centenar de expedientes los que reposan “el sueño de los justos” en el Legislativo, según afirman nuestras fuentes, pero como “lo primero es lo primero”, pues había que darle prioridad a la reforma a la Ley Orgánica del Legislativo que permitirá al panista “Chale” conservar la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (o Cocri, pa los amigos)…

Cabe mencionar que esa mentada Cocri es el órgano que rige la administración del Congreso, el lugar desde donde se reparte el “pan nuestro de cada día” a las comisiones y los legisladores; y dicen que ha de haber estado muy buena esa negociación pues esa presidencia le iba a tocar al PRI… ¡Órale!

Bueno, aquí lo que cabe esperar es que así como le dieron “rapidín” a ésta, así aprueben otras iniciativas que siguen congeladas en la nevera legislativa y que REALMENTE le importan a la ciudadanía… ¿no cree usteeeed?

En más temas grillosos, había corrido el rumor de que líderes estatales del PAN, PRI y PRD meterían esta semana en el Legislativo VARIAS solicitudes de juicio político contra más funcionarios estatales –además de las que ya han presentado contra el gobernador y el secretario de Gobierno–, pero eso no ocurrió (al menos ayer), lo cual pudiera interpretarse como de que empiezan “a calmarse las aguas”… ¿Seráaaa?

Hasta antes de esto, las posturas de los partidos –y sus diputados– era defender con todo a sus alcaldes de la falta de presupuesto, así como de los vetos gubernamentales contra iniciativas legislativas e incluso de las “no publicaciones” del Ejecutivo de las reformas que blindan a esos alcaldes de los injustos recortes y de las retenciones de fondos... Y por ello amenazaron esta semana con meter más juicios…

Pero algo pasó este lunes, algún acuerdo tras bambalinas o alguna bandera blanca, pues todo quedó en “stand by”...

Ya sabremos para este jueves si en efecto durará esta aparente “tregua” Congreso-gobierno, pues en esa fecha se contempla retomar el tema del juicio al secretario de Gobierno, Javier Navarro, quien –por cierto– cuenta con una suspensión que lo protege de actos del Legislativo… ¡Órale!

Dejando atrás la polaca y entrando a linderos empresariales... ¿Ya notó usted que las redes sociales de Cemex dejaron ver que “algo se cocina” en cuanto a la imagen de la empresa?...

Pa empezar, cambiaron la imagen del “usuario” Cemex, y ahora se ve un logo completamente nuevo con los colores rojo y azul en una especie de “remolino”... Además, sus posts dicen “Evolution 03.15.23”, sin más explicación... Otros dicen “Entering a new era. 03.15.23”... Lo que, pa quien lee con un mínimo de colmillo, es una clara señal de que “algo” se va a anunciar este día 15 de marzo con respecto a una “evolución”...

Vamos, todo ahí parece, huele y sabe a que el gigante cementero mexicano estará dando a conocer una nueva imagen empresarial a partir de esa fecha... Cosa que no habían hecho –eso de renovar imagen– en fácil ¡unos 30 años!... Un anuncio que podría venir acompañado de ¿cambios de filosofía o de estrategia, acaso?.... Ufff, pues, ¡ya veremos mañana qué se traen en el morral!

