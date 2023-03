CFE, pérdidas, ineficiencia y corrupción

La CFE en 2018, cuando el gobierno de Morena tomó el poder, tuvo una utilidad neta de $47,917 millones de pesos. A cuatro años del inicio de la administración Morena, la Comisión Federal de Electricidad arrojó pérdidas netas por $39,793 millones.

Partidarios de Morena dicen que las pérdidas se deben a los subsidios al precio de la luz para ayudar a los pobres. Pero si comparamos los precios del kilowatt hora de la CFE con los de compañías privadas en los Estados Unidos, comprobamos que su precio a las empresas, que aumenta sus costos y lo transfiere en los precios finales a sus consumidores, es 171% más alto en México que en Estados Unidos.

En Texas, en centavos de dólar, el precio al que venden las empresas eléctricas privadas el kilowatt hora es de ¢7.03 centavos y ganan dinero. En México el monopolio estatal, Comisión Federal de Electricidad, vende el kilowatt hora a las empresas en ¢19.1 centavos, 2.7 veces más caro que en EUA, y pierde dinero (datos tomados para EUA de Energy Information Administration y en México de un recibo de una empresa, 11/22).

Una de las causas de las pérdidas la atribuyen a que la actual administración revivió un contrato de los trabajadores de la CFE, con privilegios para el sindicato, como pensionar a los trabajadores a los 55 años, mientras los demás mexicanos trabajan hasta los 60 o 65 años para recibir una pensión.

Ese contrato lo revivió el director de la CFE, Manuel Bartlett, presuntamente a cambio de que el sindicato le garantizara el voto de alrededor de 90,000 trabajadores de la CFE a Morena en las elecciones durante el actual sexenio.

Unos agricultores se quejaron que le pidieron a la CFE les conectaran la electricidad a sus terrenos, de las líneas que pasaban cerca, pues lo necesitaban para sacar agua de los pozos y regar, personal de la CFE les pidieron dinero para hacerlo.

En Cuernavaca un presidente municipal del PRD no pagó la electricidad a la CFE, cuando salió y entró uno de oposición, le exigieron el pago de las cuentas atrasadas, de varias administraciones, y le cortaron la luz en pozos que surten el agua en varias zonas de Cuernavaca, lo que provocó manifestaciones en las calles por escasez de agua, no contra el presidente municipal de la oposición, sino contra la CFE, responsable de la escasez de agua al politizar su falta de pago. A presidentes municipales de la oposición les cortan la luz si no pagan, a los simpatizantes de Morena, no.