China aspira a convertirse en el mediador que logre la paz entre Rusia y Ucrania

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania continúa sin definición ni perspectivas de posible negociación, mas la reciente llamada entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pudiera detonar el inicio de una eventual solución.

Hace más de un mes, el presidente de China visitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y mencionó que llamaría al presidente de Ucrania. Adicionalmente, hace prácticamente dos meses, el presidente de China planteó una propuesta para lograr la paz del conflicto. El presidente de Ucrania ha referido que acepta la oferta de China para actuar como mediador, y mencionó que la llamada fue “larga”, “significativa”, y que junto con la asignación de un embajador de Ucrania en China, ayudará a mejorar su relación bilateral.

China se comprometió a nombrar un representante de su gobierno y un equipo de trabajo, para que visitara Ucrania y otros países, con el objetivo de discutir una “solución política” que ayude a resolver el conflicto por medio del diálogo.

A la par del acontecimiento, EUA solicitó a los países miembros de la Unión Europea y el G7 (Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia, además de EUA), el cese de sus exportaciones a Rusia, con el fin de ampliar las sanciones y restricciones comerciales con dicho país. Japón y la Unión Europea de inmediato se opusieron a la propuesta.

Mi análisis y prospectiva: El presidente de China se ha convertido, hasta el momento, en el único mandatario con la capacidad de hablar directamente, y sin rivalidad, con ambos presidentes de los países en conflicto. Con ello se posiciona como el mediador con mayor acceso inmediato, acercamiento, y potencial capacidad de negociar entre las partes involucradas, incluidos los países del Oeste que apoyan a Ucrania.

Destaca el momento en que el Presidente de China realizó la llamada con el presidente de Ucrania, pues no lo hizo inmediatamente después de haberlo expresado hace más de un mes. Ucrania ya había alertado sobre sus planes para llevar a cabo una “Ofensiva de Primavera” contra las tropas rusas. La simple llamada del presidente de China y su ofrecimiento para ayudar a resolver el conflicto, bien pudiera modificar los planes ofensivos de Ucrania, inclusive, no se descarta que China haya referido posponer por lo pronto dicho ataque, para no dificultar las próximas posibles negociaciones.

No debiera sorprender la cooperación de Ucrania, ya que China era hasta antes del conflicto el socio comercial principal de Ucrania, y además de su dependencia económica y comercial, Ucrania es consciente que China pudiera ser el único país capaz de negociar pacíficamente con Rusia.

No obstante, para solucionar el conflicto, China sabe que finalmente debe negociar con EUA y convencer a los aliados de la OTAN. Este grupo de países aliados estará discutiendo sanciones adicionales a Rusia impulsadas por EUA; sin embargo, aún se percibe complejo la unanimidad e implementación real. Adicionalmente, las recientes acciones e intenciones de China son ahora una variable adicional que deben tomar en cuenta para no obstaculizar un posible acuerdo de paz.

Es probable que China insista en implementar un cese inmediato al fuego, sin embargo, en las condiciones actuales, esto conviene más a Rusia y no a Ucrania, tomando en cuenta que las tropas rusas se localizan actualmente en parte del territorio de Ucrania. La pregunta es, ¿qué medidas de negociación pudiera proponer China a EUA y aliados, para que estén dispuestos a aceptar dichos términos? Para lograrlo, China pudiera por ejemplo proponer que hará lo posible por evitar que se conforme una alianza militar contraria a la OTAN (e.g. Rusia, Irán) en la región del Oriente. Seguramente China ha considerado ya algunos escenarios y propuestas.

Por lo pronto, China persiste en posicionarse como un mediador de la paz a nivel global. Su reciente activismo, aunado a su ascendencia con las partes involucradas, le va permitiendo hasta ahora administrar los tiempos y sucesos, para mostrarse como el fiel de la balanza que pueda solucionar el conflicto. La expectativa ahora es que en el corto plazo logre iniciar la mesa de negociación con todos los actores involucrados.