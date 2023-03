China, del socialismo al capitalismo

En la época del dictador Mao, quien gobernó China por 27 años con un sistema socialista, los funcionarios decidían qué producir, cómo producir y para quién producir. Los gobernantes repartían a sus simpatizantes la riqueza producida.

El nivel de vida de los chinos era de los más bajos del mundo, más del 75% vivían en la pobreza. En 1978, el PIB por habitante promedio de los chinos era de $156.4 dólares, mientras el de México de $1,598.47, 10.2 veces mayor al de China. En 2021 el PIB por habitante en China, $12,556 dólares, fue 25% superior al de México, $10,045.68.

Muchos observadores de la economía China culparon de la miseria en que vivían los chinos a su gran población, falso, era el sistema económico socialista que implantó Mao Zedong.

Al morir Mao y llegar al gobierno Deng Xiaoping, comprobó y aceptó que la causa de la miseria China era el sistema económico que practicaban. Pidió ayuda a economistas extranjeros, quienes le confirmaron que el monopolio de la economía por el gobierno causaba el atraso de China.

Debido a que gran parte de su gabinete todavía creía en el socialismo, no se atrevió a condenar al sistema que los había llevado al poder. China siguió siendo socialista de nombre, pero creó las Zonas Económicas Especiales (ZEE), con una economía parecida a la de Hong Kong, cuyo éxito se basó en el libre comercio y bajos impuestos. El impuesto sobre la renta es de 15 por ciento. El impuesto a las ganancias fluctúa entre el 8.25% y 16.5 por ciento. No hay IVA o impuesto al consumo, ni impuesto a las sucesiones. Las empresas no pagan un seguro social para que curen a sus trabajadores. El gobierno les da a todos los ciudadanos doctores y medicinas.

Hong Kong funciona con un sistema de mercado o libre empresa, que es la base de su progreso. En las Zonas Económicas Especiales en China los impuestos son parecidos a los de Hong Kong, del 15%, y funcionan con una completa elasticidad laboral, no hay cargas para los creadores de empleos, el único compromiso es pagarle el salario acordado. La ciudad de Shanghái, ZEE, donde impera el libre comercio, tiene más inversión extranjera que el 93% de los países en el mundo.

En el gobierno pasado se empezaron a crear Zonas Económicas Especiales en el Sureste de México, donde hay más pobreza, pero funcionarios del gobierno de Morena, que ignoraban lo que eran, las suprimieron. Ahora quieren inversión extranjera en el sureste. Se lo pidió AMLO a la empresa Tesla.